Meuselwitz

Große Freude dürfte unter Schülern des Meuselwitzer Gymnasiums nach der Rückkehr aus den Weihnachtsferien geherrscht haben: Teile der Turnhalle am Rathenauplatz erstrahlen inzwischen in frischem Glanz.

Schulleitung zufrieden mit Ergebnis

Bereits seit der letzten Schulwoche im vergangenen Jahr seien Handwerker in dem Gebäude zu Gange gewesen, berichtet Schulleiterin Jutta Maria Steinert. Im Zuge der Arbeiten wurden nicht nur die Armaturen in den Duschkabinen ausgetauscht, sondern auch die Sanitärbereiche kräftig auf Vordermann gebracht, neue Toiletten und Spülkästen sowie Waschbecken installiert und die Gänge gestrichen.

Unter anderem neue Waschbecken erwarten Schüler und Vereine nun in den Sanitärräumen. Quelle: Mario Jahn

Gerade angesichts der vergleichsweise kurzen Zeit, in der die Arbeiten geplant und durchgeführt wurden, sei man an ihrem Haus mehr als zufrieden mit dem bisherigen Ergebnis, so Steinert zur OVZ. „Man hat hier mit verhältnismäßig geringen Mitteln signifikante Verbesserungen erreicht“, betont sie. In den kommenden Tagen, so Steinert, solle nun noch Farbe an die Wände der Umkleidekabinen und Sanitärbereiche gebracht werden.

Haushaltsreste ermöglichen Arbeiten

Möglich wurden die Arbeiten durch Haushaltsreste, die der Kreistag in seiner letzten Sitzung vor Jahresfrist kurzfristig freigelenkt hatte. Zuvor hatten insbesondere Eltern und Schüler für eine Sanierung der Halle, aber auch des nahen Mehrzweckgebäudes sowie des Haus 1 getrommelt – und ein breites öffentliches Echo erfahren (OVZ berichtete). 20 000 Euro stehen zunächst für notwendige Maßnahmen zur Verfügung. Mittelfristig soll laut OVZ-Informationen auch die eigentliche Turnhalle noch mit frischer Farbe versorgt werden.

Von Bastian Fischer