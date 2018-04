Michaele Sojka will Landrätin bleiben

ALTENBURG. Es bleibt schleierhaft, was Michaele Sojka an jenem Nachmittag des 18. September 2015 zu ihrer bemerkenswertesten und folgenreichsten Äußerung veranlasste. Ihr Plan sei, einige Kurse der 11. und 12. Klasse vom Schmöllner und Meuselwitzer Gymnasium vor allem ans Lerchenberggymnasium zu verlagern. Denkbar sei sogar, dass es in der Knopfstadt gar keine gymnasiale Oberstufe mehr gebe, sagte die Landrätin anlässlich ihrer damaligen Halbzeit-Bilanz zu völlig verblüfften Journalisten. Sojka erntete für ihre ganz offensichtlich unbedachten Bemerkungen wochenlange Proteste in beiden Städten. Am Ende wird in Schmölln ein Teil des Gymnasiums geschlossen, der zweite bekommt einen Anbau.

In jenem Jahr 2015 fand sie offenbar daran Gefallen, gegen den Strich zu bürsten. Bereits im Juni 2015 geißelte sie auf Facebook die „diskriminierende Gängelei und Schnüffelpraxis gegen Jobsuchende“ und kritisierte damit Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger, die allerdings im Altenburger Land im bundesweiten Vergleich bis dahin nur äußerst sparsam angewendet wurden. Dennoch zog sich Sojka den Zorn der Mitarbeiter ihres eigenen Jobcenters zu, die sich von ihr zu unrecht kritisiert fühlten.

Im gleichen Jahr bereitete die Landrätin die Ablösung der Direktorin des Lindenau-Museums, Julia Nauhaus, vor, deren 2016 auslaufenden Vertrag sie nicht verlängerte. Dies führte zu deutschlandweiten Protesten aus der Kunstszene und zum Rücktritt von fünf Mitgliedern des Kuratoriums für den Gerhard-Altenbourg-Preis.

2015 muss daher als das Wendejahr der Linken-Politikerin gelten, die in dieser Zeit sichtlich an Selbstbewusstsein zulegte. Zur Landratswahl 2012 hatte sich die damals 49-Jährige völlig überraschend und äußerst knapp gegen den parteilosen Amtsinhaber Sieghardt Rydzewski in der Stichwahl durchgesetzt. Zu Beginn ihrer Amtszeit war die einstige Lehrerin (für Mathe und Physik) und spätere Landtagsabgeordnete (2001 bis 2012) vor allem im Kreistag immer wieder äußerst heftig kritisiert worden, vor allem von führenden Leuten der CDU und SPD.

„Dass dabei die Kritik zum Teil mit persönlichen, respektlosen Angriffen verbunden ist und die Person Sojka beleidigen soll“, fiel dabei Ralf Plötner, dem Kreistagsfraktionschef der Linken, auf. Zum Glück werde dieses Verhalten „der immer gleichen männlichen Akteure“ nicht vom gesamten Kreistag getragen, meint er.

Das stimmt. Aber jetzt im Wahlkampf blasen nun auch andere zur Attacke. Die schärfsten Worte findet der von der AfD unterstützte Andreas Sickmüller. Sojka habe während der Flüchtlingskrise die tatsächlichen Zahlen der Asylbewerber und die Mehrkosten dafür verschleiert, durch eine ungleichmäßige Verteilung Altenburg überlastet und zu hohe Unterbringungskapazitäten angemietet, behauptet der Landratskandidat. Sie habe die Kreiswirtschaft nicht vernetzt, es versäumt, zwischen Unternehmen zu vermitteln. Und sie konzentriere sich zu sehr auf eigene Vorlieben, wie das Theater und Museen, statt auf Entwicklung der Kreiswirtschaft, wettert Sickmüller gegenüber der OVZ.

Sojkas SPD-Kontrahent Frank Rosenfeld verweist auf die dürftigen Ergebnisse in ihrer Amtszeit und auf die vielen Ankündigungen. „Das alles kommt mir so vor wie ein Häuslebauer, der sich freut, einen Kreditvertrag unterschrieben zu haben“, sagt Rosenfeld der OVZ. Damit spielt er auf die von Sojka zugesagten, aber eben noch nicht stattgefundenen Investitionen in Theater und Lindenau-Museum an (siehe dazu auch Info-Kasten).

Eine rosige Zukunft versprechen auch jene wohlklingenden Begriffe, mit denen die Landrätin gern und oft wirbt. Der bekannteste davon ist jene Metropolregion, in der sich der Landkreis nun befindet – so als würde die Region von Mega-Städten umgeben sein oder gar ein Teil von ihnen. Auch wenn Sojka diesen Begriff ständig wiederholt, bedeutet er im Moment nicht mehr als eine Verheißung statt eine tatsächliche Verbesserung des Lebens der Menschen. Denn vor allem den ärmsten von ihnen im Landkreis geht es immer noch schlecht – und es gibt zu viele davon. Die erbärmlichste Bilanz der Politik dabei sind jene 2055 sogenannten nicht erwerbsfähigen Bezieher von Hartz IV, bei denen es sich zum allergrößten Teil um Kinder bis 15 Jahre handelt. Diese Zahl hat sich während Sojkas Amtszeit kaum verringert. Denn vor sechs Jahren waren es 2113, also nur 58 mehr. Im Gegensatz dazu ist die Arbeitslosenquote signifikant gesunken (siehe dazu Info-Kasten).

Linken-Kreischef Plötner sieht den Einfluss der Landrätin speziell auf die Kinder- und Altersarmut sehr begrenzt. Umso positiver bewertet er den Rückgang von Bedarfsgemeinschaften und die sinkende Zahl von Langzeitarbeitslosen unter ihrer Amtsführung. In den Bereichen, wo die Landrätin Einfluss nehmen könne, habe sich viel getan. Als Beispiele nennt Plötner die Schulturnhalle in Niederhain, das Seniorenheim in Meuselwitz oder die neue Kreisstraßenmeisterei. Auch die Förderung des Breitbandausbaus mit über 20 Millionen Euro, als erstem Landkreis in Thüringen überhaupt, „haben die Menschen der Landrätin zu verdanken“. Das Hochwasser 2013 und den Flüchtlingsansturm meisterte die Landrätin mit der nötigen Sorgfalt, erklärt Plötner.

„Der wichtigste Teil meiner Arbeit nach Amtsantritt war, den Landkreis in der Metropolregion Mitteldeutschland gut und eng zu vernetzen. Das ist umfassend gelungen“, antwortet Sojka auf die Frage der OVZ nach dem Erreichten. Ebenso gelungen sei, die gekappte Anbindung des Landkreises zur Landesregierung wieder neu zu knüpfen. Damit konnten Fördermittelmittelprogramme genutzt werden, um endlich einen Teil des Investitionsstaus abzutragen. Der Landkreis sei finanziell handlungsfähiger geworden. 7,4 Millionen Euro, also rund ein Fünftel der Schulden, seien abgebaut. Fehler in der Flüchtlingskrise sieht Sojka nicht. Durch diese habe man allerdings Zeit verloren. „Da bin ich ganz ehrlich.“ Die Arbeit im Kreistag und den Ausschüssen bezeichnet sie als sehr viel transparenter als bei ihrem Vorgänger. „Hinterzimmerpolitik liegt mir nicht“, meint sie.

Dass sie mehr Offenheit pflegt, bildet sich die Landrätin allerdings nur ein. In Wirklichkeit hat sie zur kritischen Presse ein gestörtes Verhältnis. Beispielhaft dafür war ein vertrauliches Meeting von Sojka mit Vertretern kreiseigener Betriebe, zu dem sie die Chefs der Leipziger Volkszeitung aus der Messestadt einlud, um dort über die unliebsame Berichterstattung zu klagen. Sojkas Sprecherin, zuvor von ihr als vorzügliche Journalistin gepriesen, erklärte der Runde, dass ihr die Kommentare der OVZ zu meinungslastig sind. Auch Pressekonferenzen waren Mangelware. Die letzte allerdings, Anfang März, war legendär, da diese ohne Journalisten stattfand – außer Sojkas Mitarbeitern für Öffentlichkeitsarbeit. Dort kündigten zwei Firmen an, sich eventuell am Flugplatz Nobitz anzusiedeln. Da dies hinter verschlossenen Türen geschah, konnten Reporter freilich keine Nachfragen stellen, wie ernst sie es damit meinen. Ausschusssitzungen mit wichtigen Inhalten findet nicht öffentlich statt. Auch Interviews mag die Landrätin wenig, liest dort schon mal ganze Passagen von vorbereiteten Manuskripten ab. Dafür postet sie mit Vorliebe auf Facebook eigene Aktivitäten.

In diesem Medium verbreitet Sojka, die vor drei Wochen ihren 55. Geburtstag feierte, nahezu pausenlos Optimismus. „Ich bin davon überzeugt, dass es uns gelingen kann, die Schönheit unseres Landkreises besser als bisher zu vermarkten. Eine optimistische Ausstrahlung und positive öffentliche Wahrnehmung muss daher unser gemeinsames Ziel sein“, sagt sie. Dazu gehöre auch „die unaufgeregte Integration der uns zugewiesenen Geflüchteten.“

Auf die Frage, wie das Amt ihr Leben verändert habe, antwortet sie: „Es gibt so viele engagierte und optimistische Menschen, von denen ich Tag für Tag lernen darf, die meinen Horizont und mein Verständnis erweitern. Mich freut, dass unser schöner Landkreis, in dem ich geboren und zu Hause bin, immer weiter vorankommt. Und mich freut auch, dass ich am Abend, wenn auch manchmal sehr spät, daheim bei meiner Familie sein kann.“ Freizeit sei in einem solchen Amt sehr begrenzt. Dennoch nutze sie diese gern für ihre Familie, insbesondere die drei (bald vier) Enkel. „Ich entspanne bei der Arbeit im Garten hinterm Haus ebenso wie bei einem guten Buch, manchmal ist es auch nur ein spannender Krimi.“

Und was nervt sie? „Mich bringt nichts schnell aus der Ruhe. Nur, wenn der Bügelkorb zu sehr anwächst, nervt mich das.“

Von Jens Rosenkranz