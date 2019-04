AltenBurg

Sie wollten helfen, doch wurden massiv beschimpft: Rettungskräfte sind in der Nacht zum Dienstag gegen 0.40 Uhr in die Theodor-Neubauer-Straße in Altenburg geeilt, weil Augenzeugen eine Rauchentwicklung gemeldet hatten. Tatsächlich bestätigte sich die Situation vor Ort: Aus einer Wohnung drang Qualm. Doch der Mieter war alles andere als erfreut, die Einsatzkräfte zu sehen. Der Mann beleidigte und bedrohte die Feuerwehrleute.

Hinzugezogene Polizeibeamte forderten den 46-Jährigen auf, die Wohnung zu verlassen. Er gab sich aber weiter unkooperativ und beleidigte nun auch die Polizeibeamten, so dass er schließlich in Gewahrsam genommen wurde. Wie die Polizei mitteilte, leistete er dabei massiv Widerstand – und wurde deshalb medizinisch untersucht. Die Feuerwehr kümmerte sich unterdessen um seine Wohnung und die Quelle des Rauchs: eine unbeaufsichtigte Bratpfanne auf dem Herd. Der Mann durfte später wieder zurück in seine Wohnung – allerdings läuft gegen ihn nun ein Ermittlungsverfahren.

Von OVZ