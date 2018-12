Altenburg

Minderjährige Trinker haben in Altenburg die Polizei auf den Plan gerufen. Laut Behördenmitteilung vom Montag hielten sich mehrere betrunkene 14- bis 16-Jährige Samstagnacht kurz vor 1 Uhr unberechtigt im Vorraum einer Bank auf dem Markt auf. Das beobachtete ein Sicherheitsmitarbeiter, der schließlich die Polizei informierte. Die im Einsatz befindlichen Beamten übergaben die zum Teil alkoholisierten Jugendlichen in der Folge in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten. Für einen 15-Jährigen wurde aufgrund seiner starken Alkoholisierung ein Rettungswagen gerufen, welcher ihn in ein Krankenhaus brachte.

Von OVZ