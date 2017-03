Naturwissenschaft mal anders erleben: Im Mini-Mathematikum können derzeit Kindergartenkinder und Grundschüler bei der Sparkasse Altenburger Land in die Welt der Zahlen eintauchen. An zahlreichen Stationen können die ABC-Schützen Mathe und Physik zum Anfassen erleben. An zwei Wochentagen können auch Eltern oder Großeltern mit Steppkes vorbeischauen.