Großer Bahnhof am Mittwoch in Posterstein: Thüringens Infrastrukturministerin Birgit Keller (Linke) gastierte im Zuge ihrer Sommertour im dortigen Herrenhaus. Dabei stand insbesondere der Fortschritt der Sanierungsarbeiten an dem historischen Gemäuer im Mittelpunkt. Einige der neuen Räume konnten gleich eingeweiht werden.