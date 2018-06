Ponitz

Für die Grundschule in Ponitz regt sich Hoffnung. Die Pläne zur Schließung sind gestoppt. Darauf deuten zwei Indizien hin. Zunächst wurden die Eltern informiert, dass sie die Briefe als gegenstandslos betrachten sollen, in denen sie sich bis Dienstag zwischen den Grundschulen Schmölln und Gößnitz zu entscheiden hatten (OVZ berichtete). Außerdem findet am Mittwoch ein Krisentreffen von Vertretern des Bildungsministerium, des Schul- sowie des Landratsamtes statt, in dem erörtert wird, den Standort mittels Kooperationen zu erhalten. Das bestätigte Ministeriumssprecher Frank Schenker gegenüber der OVZ.

„Es muss gemeinsam geklärt werden, ob ab August eine Beschulung in Ponitz möglich ist. Die Eltern und Schüler erwarten zu Recht, schnellstmöglich Klarheit zu erhalten. Selbstverständlich lautet unsere Zielstellung, die Beschulung in Ponitz stattfinden zu lassen“, sagte Schenker. Die Entscheidung, die Beschulung an zwei anderen Schulen zu organisieren, hätte unbedingt zunächst mit den Verantwortlichen vor Ort beraten werden müssen. „Dies ist nicht erfolgt. Das war ein Fehler“, räumte der Sprecher ein.

Aktuell gibt es in Ponitz zwei Lehrerinnen für 45 Kinder. „Wir suchen dringend eine weitere Lehrkraft“, um den Unterricht abzusichern, so Schenker. Keinesfalls habe das Schulamt die Schule schließen wollen, weil es rechtlich dafür gar nicht zuständig sei.

Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) interpretiert die Rücknahme der Elternbriefe als Indiz, dass die Schule weitergeführt wird. Wenn sich Eltern nicht mehr zwischen Schmölln und Gößnitz entscheiden müssen, bedeute dies, dass ihre Kinder in Ponitz bleiben, sagte Schrade der OVZ.

Das Thema Ponitz und das Versprechen von Bildungsminister Helmut Holter (Linke), keine Schule zu schließen, soll Thema in einer aktuellen Stunde der kommenden Plenarsitzung des Landtags werden. Das kündigte der bildungspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Christian Tischner, an. Am Fall Ponitz sehe man, dass der vom Ministerium propagierte Zusammenschluss mehrerer Schulen zu Schulverbünden als Allheilmittel zur Vermeidung von Schließungen in der Praxis nicht funktioniere.

Von Jens Rosenkranz