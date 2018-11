Rositz

Wie die Altlasten riechen, wisse er, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Mittwoch in Rositz. Kurz vor seinem Amtsantritt habe er ein Ausbildungszentrum in der Gemeinde eröffnet, das kurz darauf wieder geschlossen wurde, weil mit dem Anstieg des Grundwassers auch die geruchsstarken Schadstoffe aus dem Rositzer Boden in das Gebäude eindrangen. Den Geruch habe er noch heute in der Nase.

Doch Bergbau bedeute nicht nur Altlasten, die Rositz wohl noch Jahrzehnte beschäftigen. Er sei auch Industriegeschichte mit viel technischem Know-how, das erhaltenswert ist. Deshalb befürworte er den Bergbau in Thüringen und habe die Einladung des Vereins Bergbrüderschaft Meuselwitz-Rositzer Braunkohlenrevier gern angenommen.

Bergbrüder stellen neues Buch vor

Die Bergbrüder hatten den Regierungschef eingeladen, um unter anderem das neue Buch von Bergbruder Jürgen Franke vorzustellen. In diesem hat sich der Rositzer mit dem Teerverarbeitungswerk in Rositz zwischen 1917 und 1990 befasst. Zudem schaute Ramelow am inzwischen abgedeckten Teersee vorbei. Dort erfuhr er von Franke, dass in den 1980er-Jahren die Produktionsreste, die später die Teerseen bildeten, in die Erdlöcher gepumpt wurden, um den Plan zu erfüllen. „Ohne diese Entsorgung hätten wir keinen Diesel mehr produzieren können.“ Als Endlager war das aber nicht geplant, sondern als Rohstoffzwischenlager für eine spätere Nutzung, so Franke.

Von Jörg Reuter