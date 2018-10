Altenburg

Sportlich hat Mike Jahr eigentlich alles erreicht, was man als Kampfsportler erreichen kann. Der heute 39-jährige Altenburger war sechsfacher Weltmeister im Kick- sowie im Thaiboxen. Quasi nebenher entdeckte Jahr im Jahr 2005 auch das traditionelle Boxen für sich, das er seitdem ebenso betreibt.

„In der Eliteklasse kann man bis zum 40. Lebensjahr boxen. Das habe ich auf jeden Fall auch noch vor. Ebenfalls im Kick- und Thaiboxen will ich weiter aktiv bleiben. Dort gelten solche Alterbegrenzungen ohnehin nicht“, sagt Jahr, der als Berufssoldat bei der Bundeswehr seine berufliche Heimat gefunden hat, wo er unter anderem an Auslandseinsätzen teilnimmt.

Stolz auf dritten Platz bei Turnier in Finnland

Die Bundeswehr bietet ihm aber ebenso eine sportliche Heimat. Vor allem im Boxen. Dort gehörte er schon vor gut zwei Jahren der Nationalauswahl der Bundeswehr an.

„Wie auch aktuell vor einigen Wochen, als ich mit der Mannschaft bei einem Boxturnier im finnischen Rovaniemi teilnehmen durfte. Und in der Gewichtsklasse bis 64 Kilogramm habe ich dort den dritten Platz erringen können“, erzählt Jahr nicht ohne Stolz.

Dabei hat seine boxerische Laufbahn bis wenige Wochen vor dem Turnierstart quasi wieder aus beruflichen Gründen geruht. Denn Jahr war als Soldat bei einem Auslandseinsatz. „Aber dann wurde ich kurz nach meiner Rückkehr in ein Trainingslager der Auswahl in Frankfurt/Oder eingeladen. Und dort konnte ich die Trainer mit meinen Fertigkeiten überzeugen, weshalb ich mit zum Turnier nach Finnland reisen durfte“, erzählt Jahr.

Wettkämpfe helfen beim Umgang mit persönlichen Schicksalsschlägen

Und weitere Einsätze mit den Boxhandschuhen wünscht sich der Altenburger auf jeden Fall. „Für mich ist der Sport auch ein Mittel, um schwere private Rückschläge besser verkraften zu können“, sagt der 39-Jährige mit Blick auf seine Familie. Binnen kurzer Zeit verlor Mike Jahr in Altenburg seinen Vater und seine Mutter. „Da hilft einem der Sport schon sehr. Und Freunde sowie Bekannte und die weitere Familie“, sagt er.

Denn obwohl Jahr schon seit etlichen Jahren nicht mehr in Altenburg lebt, sind die Kontakte hierher nach wie vor sehr eng. Nicht nur wegen der Schwester, die hier lebt, sondern auch wegen der vielen Freunde und Bekannten. „Nach wie vor gehöre ich als Boxer dem SV Gerstenberg an und werde hier vor Ort auch von Jan Kramer trainiert. Meine sportlichen Wurzeln liegen ebenfalls hier in Altenburg sowie dem Altenburger Land und werden es auch bleiben“, sagt der Athlet mit voller Überzeugung.

Dass Jahr hierzulande sehr beliebt ist, beweisen auch die mehrfachen Nominierungen bei der Sportlerumfrage des Jahres, bei der er mehrfach auf dem Podest einkam. Und 2010 wurde er sogar zum Sportler des Jahres gekürt. „Einer meiner größten Erfolge überhaupt“, sagte er damals. Weshalb Jahr auch jeden Ausflug gen Altenburg nach wie vor nutzt, um in seinen alten Trainingsstätten in Gerstenberg sowie in Schmölln zu trainieren und den Kontakt zu den alten Sportskameraden zu halten.

Seit Dezember stolzer Vater eines Sohnes

In einem Punkt offenbart der sonst so harte Kampfsportler seine ganz weiche Seite: Seinen Lebensmittelpunkt hat Jahr aktuell in Dresden, wo er mit seiner Lebensgefährtin ein kleines Nest gebaut hat. Und seit Dezember ist man dort sogar zu dritt. Mike Jahr ist stolzer Vater eines Sohnes. „Leonidas haben wir ihn genannt. Wie den großen Feldherren der Antike. Und Roberto in Andenken an meinen Vater“, sagt Mike leise.

Natürlich hofft der 39-Jährige, dass der Kleine einmal in die Fußstapfen seines Vaters treten wird. „Aber Zwang üben wir da in keiner Weise aus. Das muss er selber für sich entscheiden.“

Vorerst konzentriert sich Jahr auf seine eigene Karriere. Als Boxer gilt er im Militärteam zwar als ältester Starter überhaupt. Aber warum soll es nicht damit klappen, dass er den Sprung zu den Military Games schafft, die im kommenden Jahr in China stattfinden sollen. Dort zu starten, hatte sich Mike Jahr als Ziel schon vor zwei Jahren vorgenommen.

Von Jörg Wolf