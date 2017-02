Die Polizei hat am Montag in der Geraer Straße in Altenburg Tempokontrollen durchgeführt. Dabei wurden 102 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde festgestellt. Ein Fahrer war mit Tempo 98 im Stadtgebiet unterwegs, teilte die Polizei mit.