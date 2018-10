Altenburg

Skat und die Spielkartenproduktion haben in Altenburg eine lange Tradition. Zum Tag der Altenburger bekommt der hiesige Landkreis jetzt auch ein eigenes Quartettspiel. „Exclusiv zu diesem Anlass ist das Spiel in einer limitierten Auflage von 1000 Exemplaren als Sonderedition erschienen. Später kann es aber weiter aufgelegt werden“, sagt Christine Büring, Chefin der Altenburger Tourismus GmbH, die das Blatt entworfen hat.

Warum in der Skatheimat kein eigentlich naheliegendes Skatspiel herausgebracht wurde, kann sie einfach beantworten: „Nicht jeder beherrscht das Skatspiel. Quartett hingegen kann jeder, vom Kind bis zum Erwachsenen in jedem Alter problemlos spielen.“ Und informativ ist das „Altenburger Land Quartett“ auf jeden Fall. Denn auf den 32 Karten werden Altenburger Traditionen von der Tracht über das Kulinarische bis zu speziellen Handwerken, Institutionen und Vereinen gezeigt – eben alles, was das Altenburger Land so einzigartig macht. Angereichert wird dies durch jeweils zwei Fragen rund um die Sitten und Bräuche im Landkreis auf jeder Karte, einschließlich der oftmals nicht minder verblüffenden Antworten.

Verblüffende Antworten auf regionale Fragen

Dass beispielsweise die Bezeichnungen der Trachten Malcher und Marche von den Namen Melchior und Marie stammen, dürfte nicht allen geläufig sein. Auch dass die „Altenburger Melone“ eine nur noch im Lumpziger Obstgut Geier wachsende Kirschsorte ist, dürfte neugierig machen. Gleiches dürfte auch für die Leineschafe gelten, was keineswegs an der Leine gehende Schafe sind, sondern eine vom Aussterben bedrohte regionale Landschafrasse ist, die in Plottendorf gehalten wird. Alles in allem 64 interessante Fragen mit teilweise noch verblüffenderen Antworten sind so festgehalten.

Auf jeden Fall ist das Quartett schon bedeutend mehr als ein normales Kartenspiel. Es ist vielmehr ein kleiner und liebevoller Führer durch Kultur und Bräuche im Altenburger Land. Zudem ist es ein Teil der neu aufgelegten Reihe „Altenburger Originale“, unter deren Dach die Touristiker mit eigenem und unverwechselbaren Label das gesamte Altenburger Land mit seiner Kultur, seinen Erzeugnissen, Bräuchen und kulinarischen Offerten vermarkten wollen. Unterstützt wird das Projekt mit Geldern aus dem Leader-Förderprogramm.

Von Jörg Wolf