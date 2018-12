Lucka

Auch in Zukunft wird es keine Mitschnitte von Ausschuss- oder Stadtratssitzungen in Lucka geben. Das hat der Luckaer Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor Jahresfrist mit gleich zwei Entscheidungen untermauert.

Eklat im Oktober

Vorausgegangen war den Entscheiden eine hitzige Debatte zur Ratssitzung im Oktober, die in einem kleinen Eklat geendet hatte (OVZ berichtete). Damals hatte Stadtrat Eckhard Kretzschmar ( SPD/LWV/Linke) einen Beschlussantrag eingebracht, mit dem Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn (parteilos) beauftragt werden sollte, förderfähige Projekte für das Zweckbündnis „Innovationsregion Mitteldeutschland“ zu entwickeln.

Backmann-Eichhorns Verweis, dass nur Vorhaben mit bundesweitem Modellcharakter förderfähig seien und die darauf folgende Ablehnung hatte Kretzschmar als Blockadehaltung des Fraktionsbündnisses aus Bürger für Lucka (BfL) und CDU sowie der Stadtchefin gewertet. Diese hätten zudem die Meinung geäußert, dass eine öffentliche Diskussion über solche Projekte die Bürger nur verunsichere.

Den Vorwurf zu lügen, hatte Kretzschmar mit Verweis auf einen privaten Mitschnitt einer Hauptausschusssitzung zu entkräften versucht – was wiederum Empörung auf Seiten von BfL und CDU hervorrief.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

In der jüngsten Sitzung nun sollte durch einen Beschlussantrag, der laut Verwaltung von SPD, LWV und Linke eingebracht wurde, ein Verbot sämtlicher Mitschnitte von Sitzungen erreicht werden. Pikant an der Sache: In einer Stellungnahme hatte Kretzschmar betont, dass seine Fraktion einen solchen Schritt keinesfalls gefordert habe. Vielmehr versuchten BfL und CDU, ihre eigenen Verbotsforderungen nun seiner Fraktion in die Schuhe zu schieben – weil sie nicht wollten, dass ihre Äußerungen öffentlich werden. Ungeachtet der Anwürfe wurde der Verbotsantrag in der Folge mit den Stimmen von BfL und CDU mehrheitlich beschlossen.

Auch zweiter Antrag ohne Chance

Mit einem zweiten Antrag blieb Kretzschmar im Anschluss ebenso chancenlos. Mit diesem sollte erreicht werden, dass künftig alle öffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen nach spätestens drei Tagen als Mitschnitt in Bild und Ton auf der städtischen Internetseite abgerufen werden können. Dies sorge nicht nur für eine gesteigerte Teilhabe der Bürger im heutigen Medienzeitalter. Auch werde der Sitzungsablauf verbessert „und alle Teilnehmer können und müssen sich zu ihren Aussagen bekennen“. Auch dieser Vorstoß wurde durch die BfL/CDU-Fraktion abgeschmettert.

Von Bastian Fischer