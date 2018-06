Altenburg

Rund 33 900 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte wohnen im Altenburger Land. Und mehr als jeder Dritte von ihnen verlässt den Landkreis, um einer Arbeit nachzugehen. Diese Bilanz stellte die Agentur für Arbeit Altenburg-Gera am Donnerstag auf. Demnach pendeln 13 424 Arbeitnehmer zur Arbeit über die Landkreisgrenze – das entspricht 39,6 Prozent Auspendlern. Die meisten sind im verarbeitenden Gewerbe, in der Zeitarbeit, im Handel, im Baugewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Bereich Verkehr/Lagerei tätig.

Vor allem in angrenzenden Landkreisen und benachbarten Städten gehen die Berufspendler, die im Altenburger Land wohnen, einer Arbeit nach. Die meisten arbeiten in Zwickau (2582), gefolgt von Leipzig (1610), Leipzig (1550), Gera (1447) und dem Burgenlandkreis (797). Mehr als jeder zweite Auspendler ist eine ausgebildete Fachkraft, jeder vierte ein Spezialist. Am seltensten verlassen Helfer die Stadt, um einer Tätigkeit nachzugehen.

Etwa 7000 Menschen pendeln ein

Gleichzeitig kommen etwa 7000 Menschen, die in einem anderen Kreis wohnen, ins Altenburger Land, um hier Geld zu verdienen. Die Beschäftigung erfolge maßgeblich in jenen Branchen, in denen auch die Auspendler tätig sind. Insgesamt haben 27 468 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ihren Arbeitsort im Altenburger Land – von ihnen sind 25,5 Prozent Einpendler. Die meisten kommen aus den angrenzenden Regionen, in die die Auspendler fahren. Mehr als die Hälfte der Einpendler sind ausgebildete Fachkräfte.

„Die Pendlerzahlen belegen, welche hohe Mobilität die Beschäftigten haben, um einer Erwerbstätigkeit nachzugehen“, schätzt Birgit Becker ein, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera. „Der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt, es sind Chancen auch am lokalen Arbeitsmarkt vorhanden. Die hohe Zahl an Auspendlern bietet auch für Unternehmen des Landkreises ein Fachkräftepotenzial, welches es in Zeiten des Fachkräftemangels zu nutzen gilt“, appelliert sie. „Wenn es gelingt, die Auspendler vor Ort zu beschäftigen, ist dies ein Gewinn für die Firmen und die Menschen.“ Um Auspendler zurückzugewinnen, brauche es aber neben attraktiver Entlohnung weitere Anreize, zum Beispiel familienfreundliche Beschäftigungsmodelle.

Von OVZ