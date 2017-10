Modellbahnausstellung in Meuselwitz

Meuselwitz. Wenn Modelleisenbahnen ihre Runden drehen, dann staunen nicht nur die kleinen Besucher. Auch Vati strahlt. So zu erleben am Wochenende, als der Kohlebahnverein zur traditionellen Schau auf den Kulturbahnhof Meuselwitz eingeladen hatte. Alles in allem wurden dort sieben verschiedene Anlagen in allen gängigen Spurweiten präsentiert. Neben den Meuselwitzer Modellbahnfreunden waren auch die Minibahner aus Schkeuditz sowie Leipzig mit eigenen Platten mit von der Partie – und mit der Besucherresonanz rundum zufrieden. „Immerhin hatten wir am Samstag 280 zahlende Besucher und am Sonntag sogar um die 350“, so Christine Hartung vom Kohlebahnverein, der diese Schau schon zum elften Mal ausrichtete.

Und selbstverständlich gab es unter den verschiedenen Anlagen auch die absoluten Renner. Beispielsweise die erstmals von Leipziger Bahnfreunden präsentierte Lego-Anlage, die komplett aus diesen Bausteinen zusammen gesetzt war.

Parallel zur Ausstellung verkehrte auch die richtige Kohlebahn und gab es für die Kinder eine ganze Reihe von weiteren Spielmöglichkeiten. „Sehr gut angenommen wurde da beispielsweise unser Bastelstand, an dem kleine Dampfloks entstanden. Und allgemein gute Resonanz gab es auch auf die Vorführungen diverser Filme in unserem Kinowaggon“, so Hartung.



Von Jörg Wolf