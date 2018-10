Meuselwitz

Die 50 Mitglieder des Vereins Kohlebahnen um ihren Vorsitzenden Karsten Waldenburger freuten sich am Wochenende zur 12. Großen Modellbahnausstellung über zahlreiche Aussteller und Besucher im Meuselwitzer Kulturbahnhof. Die Schnauderstädter Frank und Ben beäugten im Museumsbereich des Lokschuppens akribisch eine Gartenbahnanlage mit Winterlandschaft, auf der Züge mit Diesellokomotiven verkehrten. „Meine Anlage im Maßstab 1:22,5 ist mit der Spur Ilm ausgestattet und 3,50 mal 2,10 Meter groß“, erläuterte der 80-jährige Peter Schilde aus Schkeuditz einer Besuchergruppe seine Gartenbahn.

Staunen über Draisinen und Nachbauten der Kohlebahnstrecke

„Hier steht ja auch eine Schaufensteranlage, auf deren Gleis eine Draisine mit Anhänger hin und her pendelt“, staunte wenig später der zehnjährige Bahnfan Rico Hoyer mit einer von ihm am Bastelstand angefertigten Dampflok in den Händen. „Draisinen sind Schienenfahrzeuge, die teils nur mit Muskelkraft betrieben werden können“, ergänzte Bahnenthusiast Schilde.

Derweil betreute Kohlenbahnen-Vereinsmitglied Denise Werner den Verkaufs-, Bastel- und Glücksrad-Stand. An diesem wies Besucher Heiko Lapp, der als Lokführer bei der Deutschen Bahn tätig ist, mit Freuden auf ein Zierbrikett hin, das an die Braunkohleverwertung hier im ehemaligen Revier erinnert. Ein Besuchersextett um den Altenburger Max Schmidt freute sich indes bei Kaffee auch über die Kombination der Präsentation von Modellbahnen mit den vom Kohlebahnverein in Natura verkehrenden Schienenfahrzeugen. Diese fahren auf der Touristikstrecke mit der originalen Werkbahn-Gleisspurweite von 900 Millimetern von Meuselwitz über Regis-Breitingen nach Haselbach.

„Dort hinter der Gartenbahn steht eine Original-Elektrolok, die Abraum- und Kohlezüge zog oder schob“, sagte Bahnfan Gerald Greling aus Altenburg zu seinen Begleiterinnen Elke und Nicole Wenisch, ehe er im Freigelände die Schienenfahrzeuge im Bereich einer Bahndrehscheibe mit Gleisen hinein in den mehrteiligen Lokschuppen genau betrachtete.

Freude über anschließende Fahrten Richtung Regis-Breitingen

Zu einem Highlight der Ausstellung gedieh der Nachbau eines Bereiches des Leipziger Hauptbahnhofes. „Der Leipziger (Sack-) Bahnhof sollte ursprünglich ein Durchgangsbahnhof werden“, erläuterte Anlagenbetreuer Roberto Haufe den Gästen Antje Heller und Falk Mustroph. „Wir sind aus Breitenbrunn im Erzgebirge ins Altenburger Land gezogen. Während wir in unserer alten Heimat vorwiegend weihnachtliches Dekor zu Gesicht bekamen, freuen wir uns nun über das vielfältige Angebot von Modellbahnen“, sagte die Neu-Osterländerin Antje Heller mit Blick auf die geplante Bahnfahrt ab Wintersdorf nach Regis-Breitingen.

Indes erfreuten vor allem ehemalige Kohlewerkbahner die vereinseigenen Modellbahnanlagen, die jeweils den ehemaligen Bahnbetrieb im Braunkohletagebau und -werk Espenhain widerspiegeln. So wie die Fernmeldetechniker Falk Schreiter und Uwe Jäger aus Zwenkau interessierte sich unter anderen im Freigelände auch eine Besuchergruppe um Adam Karas aus Polen für die originalen Diesel- und Elektroloks. Mittels Diesellok gezogenem Zug starteten dann die Fahrten auf der 15 Kilometer langen Traditionskohlebahn, die an den Ausstellungstagen durch das idyllische Schnaudertal bis nach Regis führten.

Von Wolfgang Riedel