Molbitzer Straße in Rositz nach gut 30 Monaten wieder frei

Rositz. Ab Freitagvormittag können Autofahrer wieder die Molbitzer Straße zwischen Rositz und Oberzetzscha befahren. Die Straße entlang der Aschehalde Fichtenhainichen musste am 12. März 2015 von der Gemeinde Rositz voll gesperrt werden. Bei einer gutachterlichen Untersuchung war seinerzeit akute Rutschungsgefahr festgestellt worden.

Nach einer längeren Planungsphase und Klärung der Finanzen wurde im Dezember 2015 mit der Sicherung durch die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) begonnen. An der Nordböschung ließ sie dafür auf einer Länge von rund 175 Metern zweieinhalb Meter hohe Beton-Stützwinkel setzen. Außerdem wurden die Hänge abgeflacht und eine Entwässerung installiert. Die Sanierung kostete den Freistaat rund eine halbe Million Euro. Ein eventueller Abgang der über rund 100 Jahre aufgeschütteten Asche hätte dramatische Folgen, denn in der Halde haben sich auch fünf Teerseen gebildet. Wie es mit diesen weitergeht, ist indes noch offen, so die LEG auf Nachfrage mit Verweis auf die Zuständigkeit des Landesverwaltungsamtes. Vorrang hatte wegen der Gefahren die Sicherung der Halde. Die ist nun abgeschlossen – gut 30 Monate nach Sperrung der Molbitzer Straße.

Von Jörg Reuter