Monstabs Bürgermeister Steffen Jahr zieht zufrieden Bilanz für 2017

Monstab. Für den Moment hört es sich schon verwirrend an: Die 400-Seelen-Gemeinde Monstab hat 2017 mehr als 320 000 Euro allein für Baumaßnahmen ausgeben. Dabei ist die dauernde Leistungsfähigkeit seit einigen Jahren bereits nicht gegeben. Das bedeutet, es fließen keine oder nicht genügend Gelder aus dem Topf für die laufenden Ausgaben, dem sogenannten Verwaltungshaushalt, in die Kasse für Investitionen, also den Vermögenshaushalt. Deshalb schrammte Monstab wieder nur knapp an einem Haushalskonsolidierungskonzept vorbei.

„Na ja“, schränkt Bürgermeister Steffen Jahr (CDU) erklärend ein, „der größte Investitionsposten von rund 180 000 Euro war für die Reparatur des Wehrs in Wiesenmühle. Das hat uns aber nichts gekostet, weil das eine Hochwasserschadensbeseitigung war, die zu 100 Prozent gefördert wurde.“ Der zweitgrößte Posten ging fürs Aufarbeiten der Fassade und des Außenbereichs am Bürgervereinshaus drauf. Von den dafür ausgegebenen circa 150 000 Euro Gesamtkosten musste Monstab etwa 50 000 Euro Eigenanteil tragen. Damit hat die Gemeinde zwar nur einen kleinen Teil der Investitionen selbst bezahlt, was jedoch nichts an der Zufriedenheit ändert, mit der Bürgermeister Jahr auf die vergangenen zwölf Monate blickt.

„Dafür müssen wir nun 2018 aber erst einmal finanziell Luft holen. Maßnahmen haben wir für dieses Jahr deswegen nicht geplant“, so Jahr. Nichtsdestotrotz wird es wohl private geförderte Bauvorhaben geben, weil Monstab vom „Dorfentwicklungskonzept am Gerstenbach“ erfasst ist, welches wie berichtet als Schwerpunkt anerkannt ist. „Das Gute am Programm Dorferneuerung ist ja, dass auch private Vorhaben förderfähig sind. Somit gehört die Anerkennung als Förderschwerpunkt mit zur positiven Jahresbilanz“, so Jahr.

Nicht glücklich ist Jahr mit dem Sachstand zum Breitbandausbau. Zwar gebe es eine Firma, die in Monstab schnelles Internet schaffen will. „Damit sind wir aber aus der Förderung beim Kreis raus“, sagt Jahr und bezieht sich auf das von Bund und Land geförderte Projekt „flächendeckender Breitbandausbau“. Das Problem ist, dass er als Bürgermeister nicht weiß, welches Telekommunikationsunternehmen bei ihm investieren will. „Die Bürger sprechen mich ständig darauf an. Und ich kann nichts antworten“, schildert Jahr. Ohne einen Ansprechpartner zu kennen, könnten zudem die notwendigen Baumaßnamen nicht koordiniert werden. In diesem Zusammenhang ergänzt Jahr, dass er derzeit auch nicht wisse, was der Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land plane. „Monstab soll ja demnächst an eine zentrale Kläranlage angeschlossen werden.“

Angesichts dieser unbeantworteten Fragen freut es Jahr um so mehr, dass es in seiner Gemeinde so gut wie keinen Leerstand gibt und zudem 2017 zwei Eigenheimbauplätze von der Gemeinde verkauft wurden. „Außerdem weiß ich, dass auch privat angebotene Häuser 2017 neue Eigentümer gefunden haben.“

Von Jörg Reuter