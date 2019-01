Altenburg

Es war eines der Highlights der Spielzeit 2017/18 bei Theater& Philharmonie Thüringen: Unter großem Zuspruch von Publikum und Fachpresse ging im Geraer Theater George Enescus Monumentaloper „Oedipe“ über die Bühne. Neben zwei weiteren Aufführungen in der Otto-Dix-Stadt am 10. und 17. Februar – jeweils 14.30 Uhr – wirft auch die Altenburger Premiere bereits ihre Schatten voraus. Am Sonntag, den 24. Februar, heißt es um 18 Uhr „Vorhang auf!“ am Landestheater.

Vergessen in den Schatten des 2. Weltkriegs

Atmosphärisch dicht und farbenprächtig erzählt Enescus Werk einen unsterblichen Menschenmythos: die Geschichte des Ödipus, von dessen Geburt bis zu seinem Tod. 1936 in Paris uraufgeführt, geriet das Werk in den Schatten des 2. Weltkriegs und fand in den Folgejahren nur noch selten den Weg auf die Bühne. Die Thüringer Neuinszenierung präsentiert sich nun als Gemeinschaftswerk aus den Händen von Kay Kuntze (Regie), Duncan Hayler (Ausstattung für Bühne und Kostüme) und Laurent Wagner als Musikalischer Leiter.

Die monumentale Komposition des Rumänen Enescu (1881-1955) basiert auf den beiden antiken Dramen „Oedipus Tyrannos“ und „Oedipus auf Klonos“ von Sophokles, geht dabei jedoch recht frei mit den Vorlagen um. So beginnt die Oper mit Ödipus’ Geburt, eine besondere Bedeutung kommt darüber hinaus dessen Begegnung mit der Sphinx zu.

Enthüllungskrimi der griechischen Mythologie

„Oedipe“ gilt als Meisterwerk Enescus. Die Oper, so der Komponist, muss „ihren Schwung behalten. Kein Pathos, keine Wiederholung, kein unnötiges Geschwätz. Die Handlung muss sich schnell entwickeln.“ Quelle seines Kompositionsstils ist die rumänische Volksmusik, die sich in einer ständig changierenden Melodie, Harmonie und Klangfarbe manifestiert.

„Ödipus“ ist der prototypische Enthüllungskrimi der griechischen Mythologie: Ein Orakel verkündet, dass der Sohn des Laios seinen Vater töten und seine Mutter heiraten wird. Die entsetzten Eltern lassen den Neugeborenen mit zusammengebundenen Füßen in der Wüste aussetzen. Er wird indes von einem Hirten gerettet und nach Korinth gebracht, wo er als Sohn des Königs aufwächst. Nachdem das Orakel von Delphi auch Ödipus sein Schicksal offenbart, flieht er vor seinen vermeintlichen Eltern und trifft seinen leiblichen Vater Laios, den er im Kampf tötet. Die Prophezeiung nimmt ihren Lauf.

Sébastien Soulès (hinten) gibt die Titelpartie des Ödipus. Quelle: Ronny Ristok

Soiree am 21. Februar

In der Titelpartie ist der Franzose Sébastien Soulés zu erleben, die weiteren Rollen nehmen Béela Müller (Jokaste), Johannes Beck (Kreon), Kai Wefer (Theiresias) und Ulrich Burdack (Hohepriester/Phorbas/Wächter), Frank Ernst (Hirte), Timo Rößner (Laios), Heain Youn (Sphinx/Merope), Alejandro Lárraga Schleske (Theseus) und Miriam Zubieta (Antigone) ein.

Der Opern-, Kinder- und Jugendchor singt in der Einstudierung von Gerald Krammer, daneben tanzt das Kinder- und Jugendballett von Theater& Philharmonie Thüringen. Die Aufführung erfolgt in französischer Sprache mit deutschen Untertiteln.

Wenige Tage vor der Premiere lädt Chefdramaturg Felix Eckerle am Donnerstag, den 21. Februar, um 18.30 Uhr zur Soiree ins Lindenau-Museum ein. Dabei geben Beteiligte Einblicke in die Opernproduktion. Der Eintritt ist frei.

Lindenau-Museum begleitet, Botschafter besucht Altenburg

Parallel dazu eröffnet das Museum bereits am Donnerstag, den 7. Februar, mit einer Vernissage um 18.30 Uhr seine neue Kabinettausstellung „Die rätselhafte Sphinx“. Die von Ulrich Sinn kuratierte Schau beleuchtet – passend zur Opern-Inszenierung – Darstellungen und Deutungen des Sphinx-Mythos von der Antike bis in die Gegenwart.

Und auch prominenter politischer Besuch kündigt sich im Zuge der Premiere in Altenburg an. Anlässlich der Premiere und vor dem Hintergrund der EU-Ratspräsidentschaft Rumäniens seit Januar 2019 wird der rumänische Botschafter Emil Hurezeanu in der Skatstadt sein. Hurezeanu lädt zu diesem Anlass auch Persönlichkeiten aus dem kulturpolitischen Umfeld nach Altenburg ein.

Weitere Aufführungen in Altenburg am Freitag, den 1. März, um 19.30 Uhr sowie letztmalig am Donnerstag, den 28. März, um 14.30 Uhr. Karten sind an der Theaterkasse, unter Tel. 03447 585160 sowie auf www.tpthueringen.de erhältlich.

