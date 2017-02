Kosma. Von Jahr zu Jahr übertrumpft sich der Motorfasching wohl selbst. Hier trifft sich vom Indianer, Neandertaler, Catwoman über Nonnen, Piraten, Schlümpfe und Piloten wohl alles, was Rang und Namen in Showbusiness, Medien und der Märchenwelt hat. Denn es wurde wieder zum Fasching in den Kulturhof Kosma geladen.

Hunderte Jecken und Narren feierten gemeinsam bis in die Morgenstunden zu Livemusik der „Sowieso“ Band aus Bernau, die nicht nur musikalisch überzeugte, sondern auch noch Stars wie Helene Fischer, Cro und Udo Lindenberg auf die Bühne holte. Und man sah den Musikern an, dass sie Spaß an ihrer Arbeit hatten: Ein Großteil der Hits wurde mit passendem Kostüm performt.

Schatzmeisterin Katja Sperling vom FV Motor Altenburg freute sich auch in diesem Jahr wieder über die vielen Gäste. Der Höhepunkt des Motor-Programms war wie immer das legendäre Männerballett, bei dem vor allem die Frauenriege Schnappatmung hatte. Aber auch die Schüler der Rahnschule waren wieder mit von der Partie und zeigten eine HipHop-Performance sowie einen Shuffletanz. Trainerin Mandy Bergmann war super zufrieden mit ihren Schülern. „Sie haben das fabelhaft gemacht, vor allem der Adrenalinschub hat ihnen nochmal richtig viel Motivation gegeben.“

Auch in diesem Wochenende ging es bei den Faschingsveranstaltungen im Altenburger Land wieder hoch her. In dieser Bildergalerie können Sie Impressionen vom Motorfasching im Kulturhof Kosma sowie von der Faschingsparty im Rositzer Kulturhaus sehen. Zur Bildergalerie

Hoch im Kurs standen natürlich in dieser Session wieder die Kostüme. „Unsere Freundin Maria hatte die Idee mit den Lottozahlen. Sie hatte etwas zum Thema Glück gesucht“, erklärte Katja Großbach. „Chancen rechnen wir uns eigentlich bei der Preisverleihung keine aus, viel zu viele tolle Kostüme und unsere eigenen Männer, die als Spielkarten gehen, sind schon ernsthafte Konkurrenten“, so die Altenburgerin.

Weitere Kandidaten standen schon um die Ecke. „Wir haben uns im Internet inspirieren lassen und ungefähr eine Woche dran gebastelt“, sagte der Altenburger Daniel Sachse, der sichtlich schwitzte unter seiner Schokobon-Verkleidung. „Es ist mega warm hier drunter und man eckt überall an“, lachte er, rechnete sich aber nicht viele Chancen für die Prämierung aus. „Also dieses Jahr sind so viele tolle Kostüme dabei, das ist echt der Wahnsinn. Die Lottozahlen zum Beispiel find ich super“, gestand er. Das Besondere an seiner Verkleidung war aber nicht nur die Originalität, sondern, wie Sachse sagt: „Wenn, dann schon richtig.“ Und so verteilten er und seine Freunde in ihren Outfits auch passend die originalen Leckereien an die Partygäste.

Bei der Kostümprämierung räumte in der Frauengruppe die Adams-Family ab, bei der Männergruppe die Duckdales, den Preis für die gemischte Gruppe heimsten sich Edward mit den Scherenhänden und seine Gemahlin ein und der Sonderpreis ging an die Schokobons, die damit gar nicht gerechnet hatten. Natürlich ging keiner der Sieger leer aus, sondern konnte sich über Gutscheine unter anderem vom Steakhouse, Subway, Sports&Strikes sowie eine Torte freuen. „Eigentlich prämieren wir jedes Jahr immer einen Mann und eine Frau mit dem besten Kostüm sowie eine Gruppe, aber wir haben uns heute kurzfristig umentschieden, weil so viele Gruppen rein kamen – das war schon überwältigend“, so Schatzmeisterin Katja Sperling, die sich selber nicht entscheiden konnte, welches Kostüm ihr absoluter Favorit war.

Und natürlich durfte auch in diesem Jahr das obligatorische Hochzeitsbüro der Karnevalsfreunde Trebenia nicht fehlen, die auch diesmal wieder für viele glückliche Eheleute sorgten.

Von Nicole Rathge-Scholz