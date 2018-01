Motor Altenburg verspricht reizvolles neues Jahr

Altenburg. Das neue Jahr geht ja närrisch los: Das Männerballett von Motor Altenburg wünscht allen OVZ-Leserinnen und -Lesern einen guten Start! Die Herren in luftig-frivoler Arbeitskleidung proben derzeit für die Saisonhöhepunkte, den Weiberfasching am 27. Januar und den Motorfasching am 10. Februar. In der Altenburger Brauerei nutzen sie dafür einen Trainingssaal. Und sie haben ab diesem Jahr lokalprominente Unterstützung: Eva Anna-Lena Zorn aus Lucka ist die neue Miss Motor. „Ich wurde vom Verein angefragt“, erzählt die 21-Jährige. Schließlich hat sie im Vorjahr als Miss Goldene Henne bereits einschlägige Bühnenerfahrung gesammelt, als sie bei der Verleihung der gleichnamigen Publikumspreise in Leipzig Moderator Kai Pflaume assistieren durfte. Bei Motor wird sie nun das Publikum begrüßen und – wahrscheinlich mit einem Schmatzer auf die Wange des Vereinspräsidenten – die Kusssaison eröffnen. Der Kartenvorverkauf für die große Sause läuft schon – so wie auch bei diversen anderen namhaften Karnevalsvereinen.

Von Kay Würker