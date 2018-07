Lucka

Am Sonntag gegen 15.45 Uhr bemerkte ein Audi-Fahrer (25) auf der Waldallee einen Schaden an seinem Fahrzeug und hielt an. Wegen des Schadens hatte der Audi eine Ölspur von der Waldallee über die Meuselwitzer Straße, Bahnhofsstraße bis hin zur Friedrich-Ebert-Straße verursacht.

Unverzüglich wurde die Feuerwehr informiert, die mit Abbindearbeiten begann. In dieser Zeit bog ein Motorrad-Fahrer (20) vom Bischofsweg in die Friedrich-Ebert-Straße ein und geriet auf die Ölspur. Der MZ-Fahrer stürzte und wurde leicht verletzt, teilte die Polizei mit.

Von LVZ