Frohnsdorf

Im Nobitzer Ortsteil Frohnsdorf ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 47-Jährige fuhr mit seiner Cross-Maschine die Dorfstraße entlang, als plötzlich eine 57-Jährige mit ihrem Auto aus einer Grundstücksausfahrt fuhr, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, kam zu Fall und kollidierte schließlich mit dem Auto. Der Zweiradfahrer verletzte sich dabei so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Als die Polizeibeamten den Unfall aufnahmen, stellte sich jedoch heraus, dass der 47-Jährige mit über 0,5 Promille alkoholisiert war. Daher stellten sie seinen Führerschein sicher. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann muss sich im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Von haeg