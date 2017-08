Motorradfreunde Wintersdorf laden zum Bikertreffen

Wintersdorf/Waltersdorf. Motorradfans sollten sich Sonnabend, den 19. August, ganz dick im Kalender anstreichen. Denn dann wird es wieder laut auf den Straßen im Altenburger Land – die Motorradfreunde Wintersdorf laden zum traditionellen Bikertreffen.

Ab 11 Uhr laden die Zweiradenthusiasten Gleichgesinnte aus nah und fern an ihr Vereinsheim in der Wintersdorfer Straße in Waltersdorf. Dort kann dann gemeinsam übers Biken gefachsimpelt werden, außerdem werden wieder die weiteste Anreise und der älteste Biker prämiert.

Um 14 Uhr folgt dann mit der gemeinsamen Ausfahrt der Höhepunkt der Veranstaltung, knattern und rollen die Maschinen wieder durch den Landkreis. Von Wintersdorf geht es nach Kriebitzsch und Rositz, Altenburg und Mehna, weiter über Starkenberg, Meuselwitz, Zipsendorf und Mumsdorf, bevor mit einem Trip über Falkenhain und Lucka wieder auf die Zielgerade eingebogen wird – Schaulustige entlang der Strecke sind gern gesehen. Knapp zwei Stunden sind für die Rundreise eingeplant, kündigt Vereinschef Siegfried „Siggi“ Neitzschmann an.

Eine Anmeldepflicht gibt es nicht. Jeder, der möchte und über ein straßentaugliches Zweirad verfügt, kann mitfahren. Ebenso wenig ist eine Obergrenze für Teilnehmer vorgesehen. Eine stattliche Anzahl Fahrer dürfte auch diesmal wieder zusammen kommen: „In den vergangenen Jahren haben wir regelmäßig zwischen 200 und 300 Teilnehmer gezählt“, so Neitzschmann.

Ausklingen lässt man den Tag im Anschluss wieder auf dem Vereinsgelände. Für genügend Essen und Trinken haben die Vereinsmitglieder gesorgt. Wer ein wenig länger feiern möchte, braucht sich um die Heimfahrt ebenfalls keine Gedanken zu machen: Ausreichend Platz für eigene Zelte ist auf dem Gelände vorhanden.

Verzichten müssen die Besucher indes in diesem Jahr auf die zunächst noch angekündigte Live-Musik. „Die Band hat leider krankheitsbedingt abgesagt“, teilt Neitzschmann mit. Für zünftigen Ersatz mit Musik aus der Konserve sei allerdings gesorgt. Obendrauf kündigt der Vereins-Chef noch eine „große Überraschung“ an. Was sich dahinter verbirgt, mag er jedoch noch nicht verraten – das findet nur heraus, wer am Sonnabend nach Waltersdorf kommt.

Von Bastian Fischer