Nöbdenitz

Volles Haus am Sonnabend in Nöbdenitz: Zum inzwischen dritten Mal ging im Pfarrhof ein großes Musical-Open-Air über die mittlerweile neu gestaltete Bühne.

Buntes Programm

Verantwortlich für die musikalische Ausgestaltung des Abends war dabei erneut das Duo „Voice Over Piano“. Unterstützt von Mitgliedern der Bremer Musical Company präsentierten Sängerin Sara Dähn und Pianist Thomas Blaeschke eine buntes Programm mit Ausschnitten aus „Mamma Mia!“, „We Will Rock You“, „Anastasia“, „Der König der Löwen“ und „Les Miserables“ sowie deutschen Chansons und bekannten Popstücken wie etwa „Halleluja“.

Melodiegespür und Kostümierung

Den Mittelpunkt bildete dabei eindeutig Sängerin Dähn. Die 27-Jährige blickt bereits auf eine lange Karriere zurück, war beim Wettbewerb „Baltic Voice“ in Litauen ebenso am Start wie bei den World Choir Games im russischen Sotschi – wo sie als eine von 12 000 Teilnehmern aus 76 Nationen Gold holte. In Nöbdenitz überzeugte sie nun mit beeindruckender Stimmkraft, feinem Gespür für die Melodie und ausgefallener Kostümierung.

Als zweiter Fixpunkt des Abends fungierte Pianist Thomas Blaeschke, der nicht nur für passende Begleitung an den Tasten sorgte, sondern als Moderator auch immer wieder spannende Einblicke in die Facetten der Musikgeschichte gewährte – und so den milden Abend passend abrundete.

