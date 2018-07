Stundenlang haben zahlreiche Polizeibeamte sowie mehr als ein Dutzend Suchhunde am Wochenende nach einem 75-Jährigen geforscht. Der Rentner – ein Patient des Altenburger Klinikums – war am Samstag von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt. Am Sonntagmorgen dann die erlösende Botschaft.