Tradition, Regionalität und Zusammenhalt: Dafür stehen Vereine wie der SV Blau-Weiß Zechau/Kriebitzsch, sagt Ministerpräsident Bodo Ramelow in einer Videobotschaft an die Vereinsleute. Und begründet so, warum er die Schirmherrschaft übers diesjährige große Fußball-Jubiläum in der Gemeinde übernimmt.