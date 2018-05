Altenburg

„Zählen, was zählt.“ Unter diesem Motto startet der Naturschutzbund (Nabu) seine nächste Aktion. Im „Insektensommer“ bitten die Naturschützer erstmals bundesweit Fliegen, Schmetterlinge, Bienen & Co. zu zählen. Auch die Bewohner des Altenburger Landes werden gebeten, vom 1. bis zum 10. Juni sowie vom 3. bis zum 12. August das Summen, Brummen und Flattern in ihrer Umgebung zu beobachten und dem Nabu online zu melden.

„Mit der Aktion wollen wir vor allem darauf aufmerksam machen, wie wichtig Insekten für das Ökosystem und für uns Menschen sind“, erklärt Ronald Bellstedt vom Nabu Thüringen. „Die kleinen Krabbler sind fleißige Helfer, die wesentlich dazu beitragen, fast alle unsere Wild- und Kulturpflanzen zu bestäuben. Zudem bilden Insekten die Nahrungsgrundlage für eine Vielzahl von Tieren.“

Studien zeigen, dass die Insekten hierzulande immer weniger werden. Intensive Landwirtschaft, der Einsatz von Pestiziden und die Ausräumung der Landschaft sind nur einige Gründe für den Schwund. In Deutschland gibt es nach Schätzungen 35 000 Insektenarten, in Thüringen etwa 25 000. Zu den meisten fehlen aber Daten. Das Beobachtungsgebiet soll nicht größer sein als etwa zehn Meter in jede Richtung vom eigenen Standpunkt aus. Gezählt wird eine Stunde lang – egal ob Blattlaus oder Schmetterling.

https://thueringen.nabu.de

Von haeg