Jeden Mittwoch stehen die Glastüren der Verbraucherzentrale Altenburg in der Dostojewskistraße 6 offen für all jene, die als Konsumenten in der Marktwirtschaft Fragen haben. In den Regalen stehen Aktenordner, in einem Aufsteller liegen Broschüren aus. „Als Fluggast haben sie Rechte“ steht da zum Beispiel oder: „ Kaffeefahrten: Tarnen, täuschen, abkassieren“. 28 Jahre lang saß dann Rita Schilling (65) hinter einem großen Schreibtisch aus hellem Holz und hatte ein offenes Ohr für all jene, die Rat brauchten oder in Problemlagen geraten sind. „Mir hat diese Arbeit immer Spaß gemacht“ sagt die Verbraucherberaterin, die am Freitag ihren letzten Arbeitstag hatte.

Das Telefon klingelt ununterbrochen

Beim Besuch der OVZ klingelt das Telefon ununterbrochen. Ein Herr aber ist heute extra aus Treben gekommen, um persönlich in der Verbraucherzentrale vorzusprechen. Namentlich möchte er lieber nicht genannt werden, fragend legt er einen knallgelben Briefumschlag auf den Tisch: „Meine Frau hat bei einem Gewinnspiel mitgemacht, seitdem bekommen wir Post. Mir kommt das ein bisschen komisch vor“, sagt er zur Erklärung.

Im Fenster des auffälligen Kuverts prangt dem Adressaten eine Zahl entgegen, die wohl jedes Herz kurz höherschlagen lässt: 425 000 Euro. Rita Schilling nickt da nur müde: „Ja, ja. Die kennen wir.“ Der Brief ist das Versprechen auf das ganz große Geld, genauer sagt: Auf die „garantierte Chance“ auf das ganz große Geld.

Unlautere Gewinnspiele, mit denen vor allem ältere Leute immer wieder in die Irre geführt werden, sind in der Verbraucherberatung von Rita Schilling eines der großen Themen. „Einmal hat mich der Sohn eines Herrn angerufen, der 30 Gewinnspielverträge am Laufen hatte“, erzählt Rita Schilling. Viele würden durch unverbindliche Anrufe in die Falle tappen und später undurchsichtige Verträge unterschreiben.

„Keiner hat was zu verschenken“

Um eine zeitnahe Reaktion wird nun auch die Frau des Herrn aus Treben gebeten. Sie soll das „Maximale-Chancen-Siegel“ zurück an den Verlag senden. Rita Schilling rät, die Post zu ignorieren. „Es hat hier keiner was zu verschenken", sagt die studierte Ökonomin nüchtern, „das sage ich den Leuten immer wieder.“ Das gelte für Gewinnspiele und Kaffeefahrten ebenso, wie für verlockende Fernseh - und Mobilfunkverträge, weiß Schilling aus jahrzehntelanger Erfahrung.

Auch scheinbar alltägliche Lappalien können schnell ungeahnte Ausmaße annehmen und ein Fall für die Verbraucherschützerin werden: „Da bezahlt ein Jugendlicher beim Supermarkt mit Karte sieben Euro und hat sein Konto nicht gedeckt. So etwas kann einen langen Rattenschwanz nach sich ziehen“, erzählt Rita Schilling aus ihrem Alltag.

Ebenso verhält es sich mit schlampig ausgeführten Handwerkerarbeiten oder neu gekauften Gerätschaften, die nicht funktionieren. Kaufrecht und Reklamationen, Kundendienste, Mobilfunkverträge – Rita Schilling hat sich mit den Jahren viel Wissen angeeignet: „Ich gehe inzwischen mit offenen Augen durch die Verbraucherwelt“.

Wenn die eigenen Kompetenzen doch einmal überschritten waren, leitete sie ihre Fälle an andere Experten der Verbraucherzentrale weiter, an Rechtsanwälte zu einer Erstberatung, an den Finanzberater oder an André König zur Energieberatung. Nun wird Rita Schilling ihrem Nachfolger das Zepter übergeben: Torsten Künzel (50) wird dann die Arbeit übernehmen, die seine Vorgängerin 28 Jahre lang in Altenburg gemacht hat.

