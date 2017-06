Altenburg. Der Blitz, der am Dienstag vergangener Woche gegen 7.50 Uhr in den Turm der Brüderkirche einschlug und die Turmuhr zum Stehen brachte (die OVZ berichtete), hat einiges an Schaden hinterlassen. „Die beiden Funkuhren, die Zeiger und Schläge steuern beziehungsweise für das Glockenspiel verantwortlich sind, wurden dabei beschädigt. Die erste sogar so stark, dass die Uhr stehen blieb“, berichtet der geschäftsführende Pfarrer Sandro Vogler. Beide Steuerelemente wurden deshalb ausgebaut und zur Reparatur zum Hersteller geschickt. Bis dahin steuert eine ausgeliehene Funkuhr wenigstens den Lauf der Uhr. „Das Glockenspiel allerdings wird stumm bleiben, bis die reparierte Funkuhr wieder installiert ist“, so Vogler. Für sämtliche Schäden komme die Versicherung auf. Das gilt auch für einen Schutzschalter für die Elektroversorgung in der Sakristei, der durch den Blitzschlag ebenfalls lahmgelegt wurde, was man aber erst später bemerkte.

Von Jörg Wolf