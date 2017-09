Nach Insolvenz führt Talisa Angebote der Neuen Arbeit erfolgreich weiter

Als die Ostthüringer Neue Arbeit Ende 2016 in Insolvenz ging, hingen zahlreiche Angebote im Altenburger Land für sozial Bedürftige in der Luft. Keiner wusste, wie es mit Tafelläden, Sozialkaufhaus und Co. weitergehen wird, bis sich die Thüringer Arbeitsloseninitiative-soziale Arbeit (Talisa) fand, die die Projekte meist weiterführte.