Nach Rositzer Kirmes: Diebe stehlen Riesengemüse

Rositz. Alles weg, klagt der Rositzer Bürgermeister. Die gesamte Erntedank-Dekoration der Kirmes-Bühne, darunter das Gewinner-Gemüse des Wettbewerbs Bester Freizeitbauer 2017, ist in der Nacht vom Sonntag zum Montag von Unbekannten gestohlen worden, sagt Steffen Stange kopfschüttelnd. Der Gemeindechef ist sich sicher: Das war kein Dumme-Jungen-Streich, sondern die Deko wurde gezielt für andere Einsatzzwecke entwendet. „Den Sieger-Kürbis nimmt man auch nicht einfach mal so mit, der wog immerhin 68 Kilogramm und hatte einen Durchmesser von 2,30 Metern“, beschreibt Stange.

Gewachsen war die riesige Frucht bei Jan Simmert. Der 17-jährige Rositzer war einer von 19 Teilnehmenden des Wettbewerbs. Platz zwei und drei wurden für Möhren vergeben, die nun ebenfalls geklaut sind. Die Riesenkarotte von Christian Köhler aus Altenburg maß 31 Zentimeter und wog 980 Gramm, das Exemplar von Bernd Frille aus Lödla war 600 Gramm schwer bei einer Länge von 30 Zentimetern. Als Gewinner des Sonderpreises war der siebenjährige Marvin Sekola gezogen worden. Der Junge hatte eine Zucchini abgegeben, die mit 4,7 Kilogramm und 57 Zentimetern ebenfalls beeindruckte, aber nicht genügend Punkte für die Top drei sammeln konnte.

Wie in jedem Jahr, sollte die Bühnendekoration und das Wettbewerbs-Gemüse nach der Kirmes den Kindergarten im Ort herbstlich schmücken. „Zum Glück habe ich zufällig am Wochenende bei einem Händler einen großen Kürbis gekauft, den die Mädchen und Jungen nun bekommen“, sagt der Bürgermeister. So müssen wenigstens die Kinder unter dem dreisten Diebstahl nicht leiden.



Von Jlörg Reuter