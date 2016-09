Altenburg. Zeugen haben am Montag gegen 12.30 Uhr in Altenburg einen Überfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, war sowohl von den Tätern als auch vom Opfer keine Spur zu sehen. Der Geschädigte habe sich bislang auch nicht bei der Polizei gemeldet, teilte Polizeisprecher Andreas Bart mit. Der Vorfall, den die Polizei als Körperverletzung einstuft, ereignete sich den Zeugenangaben zufolge in der Heinrich-Heine-Straße in Höhe des Atriums. Zwei Männer sollen sich einem Radfahrer in den Weg gestellt und vom Rad gezogen haben. Sie hätten auf die Person eingeschlagen und möglicherweise auch seine Gürteltasche gestohlen.

Der eine der zwei mutmaßlichen Täter ist etwa 1,75 Meter groß, trug ein graues Basecape, eine schwarze Jacke mit roten Ärmeln und eine schwarze Trainingshose. Der andere ist etwa 1,85 Meter groß, hat an den Seiten kurz abrasierte dunkelgraue Haare und trug ein graues Kapuzensweatshirt mit blauen Kordeln sowie eine hellblaue Jeans.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kennt die Personen? Hinweise nimmt die PI Altenburger Land unter Tel. 03447/4710 entgegen.

