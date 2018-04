Nach Vandalismus am Teehaus Streit zwischen Stadt und Verein

Am vergangenen Freitag wurde erneut am Teehaus in Altenburg randaliert. Unbekannte rissen ein barockes Gitter aus der Sandsteinverankerung. Der Teehausverein sieht eine Mitschuld bei den Denkmalbehörden, die das Anbringen von Gittern am Vorbau nicht genehmigten. Derweil plädiert die Stadtverwaltung dafür, einen Kompromissvorschlag anzunehmen.