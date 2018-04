Altenburg

Exakt 18.57 Uhr war es so weit. Als der letzte der 106 Stimmbezirke im Altenburger Land ausgezählt war, brandete am Sonntag Jubel auf in der Altenburger CDU-Geschäftsstelle am Weibermarkt. Die stehenden Ovationen und anhaltenden „Uwe, Uwe, Uwe“- Rufe galten dem strahlenden Wahlsieger Uwe Melzer, der vor rund 40 Anwesenden die Arme nach oben riss. Grund für den überschwänglichen Jubel war der überraschend deutliche Stichwahl-Erfolg des 57-Jährigen gegen Amtsinhaberin Michaele Sojka (Linke).

CDU feiert Schnapszahl-Wahlergebnis

Mit 68,8 Prozent ließ der in Treben lebende Melzer der Landrätin (31,2 Prozent) nicht den Hauch einer Chance. 10 326 Stimmen trennten beide Bewerber. Für weitere Freude in CDU-Reihen sorgten zudem die 18 888 Stimmen, die ihr Kreischef bekam. „Eine Schnapszahl“, tönte es durch den Raum. Ob diese mit Hochprozentigem begossen wurde, ist nicht bekannt. „Diesmal sind wir besser gerüstet“, sagte Melzer und verwies vor dem Hintergrund, dass vor 14 Tagen Gäste noch Getränke holen gingen, auf einige Kästen Bier und Co.

Melzer will mehr Miteinander

„Es ist angerichtet, wir werden was draus machen in den nächsten sechs Jahren“, versprach Melzer sichtlich gerührt, nachdem er sich – noch vor allen Helfern – bei seiner Frau bedankt und sie sowie seine Tochter umarmt hatte. „Ich fühle mich sehr gut, aber es war ein langer Kampf“, erklärte der 57-Jährige mit Blick auf fast anderthalb Jahrzehnte intensiver Arbeit im Kreistag. Er stehe zu den im Kreis begonnenen Projekten, wolle aber die Prioritäten anders setzen und vor allem das Wie ändern. „Wir werden anders mit den Gemeinden und Medien zusammenarbeiten. Ich setze auf ein anderes, transparenteres Miteinander.“

Bundestagsabgeordneter einer der ersten Gratulanten

Bis kurz vor 19 Uhr schwankte die Stimmung in der CDU-Zentrale zwischen ungläubigem Staunen und stärker werdender Erleichterung. Um 18.35 Uhr, als 99 von 106 Stimmbezirken ausgezählt waren und der Abstand konstant groß blieb, beglückwünschte Volkmar Vogel den neuen Landrat als einer der ersten. „Der Drops ist gelutscht“, schrieb der CDU-Bundestagsabgeordnete per SMS.

„Abgeschlagen“ – Sojka zeigt sich emotional

Zeitgleich ging wenige Meter weiter am Kornmarkt spätestens jetzt dem letzten Optimisten der Linken die Hoffnung aus. Als „abgeschlagen“ bezeichnete die MDR-Moderatorin des Thüringen Journals Sojkas Ergebnis – und so war auch die Stimmung in der Geschäftsstelle der Partei. „Du bis froh, jetzt habe ich mehr Zeit für dich“, sagte die abgewählte Altenburgerin zu ihrem Enkel und nahm ihn hoch. Als sie ihn drückte, flossen bei der 55-Jährigen die Tränen. „Er wird jetzt der erste Mann in meinem Leben“, sagte Sojka, die überrascht von ihrer deutlichen Niederlage war, diese aber weder weiter kommentieren, noch analysieren wollte.

Scheidende Landrätin will sich weiter engagieren

Als Mitglied im Landesvorstand der Linken und in der hiesigen Geschäftsstelle werde sie sich weiter politisch engagieren, so Sojka. Auch eine Kandidatur für den Altenburger Stadtrat im nächsten Jahr schloss sie nicht aus. Über die Listen werde im Herbst entschieden. „Ich werde meine Erfahrung zur Verfügung stellen, wenn das gewünscht ist, möchte aber jetzt nicht spekulieren.“

Linken-Kreischef: Mehrere Ursache für klare Niederlage

Auch Linken-Kreischef Ralf Plötner zeigte sich enttäuscht vom Ausgang des Wahlabends. Es sei leider nicht gelungen, den Trend des ersten Wahlgangs zu drehen, erklärte der 34-Jährige. In der geringen Stichwahlbeteiligung von 35,5 Prozent, die allerdings über der von 2012 (34,2 Prozent) lag, machte er eine Ursache für die Niederlage aus. „Zudem ist es nicht gelungen, ausreichend Unterstützung von SPD und Grünen zu bekommen, was nicht hilfreich war.“ Zuweilen sei dieses Vorhaben sogar ins Gegenteil umgeschlagen, womit er Wahlempfehlungen einiger SPD-Promis für Melzer meinte.

Gratulation wird zum Bußgang

Als schallendende Ohrfeige und Absage an die Politik der vergangenen sechs Jahre im Kreis sieht Plötner das Ergebnis aber nicht. „Es hat weniger mit Personen zu tun als mit der bundespolitischen Stimmung“, sagte er. Danach machte er sich mit Sojka zum „Bußgang nach Canossa“ auf, wie die scheidende Landrätin die Gratulationsrunde bei Uwe Melzer nannte. Dass die Linken – im Gegensatz zum ersten Wahlgang – diesmal keinen Blumenstrauß dabei hatten, begründete die Wahlverliererin kurz und bündig: „Heute gibt es keinen Grund zur Freude. Deshalb sind wir nicht vorbereitet.“ Allerdings versprach sie, die Blumenstrauß-Übergabe demnächst nachzuholen.

Von Thomas Haegeler