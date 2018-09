Wenn die Tage kürzer werden und Regen, Nebel und Schnee die Sicht erschweren, nimmt die Zahl an Unfällen zu. Funktionierende und gut eingestellte Scheinwerfer sind dabei ein wichtiger Faktor für die Sicherheit im Straßenverkehr. Deshalb bieten das KFZ-Gewerbe und die Verkehrswacht auch in diesem Jahr wieder den kostenlosen Licht-Test an.