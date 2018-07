Stöbern, schlemmen und schmunzeln: Am Wochenende war in Ehrenhain so einiges zu erleben. Der Rock’n’Folk-Verein hatte zum großen Sommerkino mit angeschlossenem Flohmarkt geladen und zahlreiche Gäste waren der Einladung gefolgt. Nur den Mannschaften des Fußball-Turniers vermieste das Wetter ein wenig den Tag.