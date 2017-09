Nachwuchs bei den Stachelschweinen im Altenburger Inselzoo

Altenburg. Das gab es im Inselzoo noch nie: Nachwuchs bei den Stachelschweinen. Am 29. Juli wurde das Stachelschweinchen geboren, inzwischen ist es auch in seinem Außengehege auf Erkundungstour, wobei es das Muttertier nicht aus den Augen lässt. Selbst die Tierpfleger dürfen sich dem Kleinen nicht zu sehr nähern. Mit etwas Glück können Besucher des Zoos Familie Stachelschwein aber aus sicherer Entfernung beobachten. Dabei ist allerdings Geduld gefragt, denn die Tiere sind eher scheu.

Der Nachwuchs sorgte bei den Tierpflegern für einige Verwunderung. Denn vom Zoo in Gotha hatte Altenburg eigentlich zwei männliche Stachelschweine erhalten, wie das dortige Fachpersonal versicherte. Erst später fiel auf, dass es ein Pärchen ist.

Wie immer, wenn sich im Inselzoo Nachwuchs eingestellt hat, besteht für die Besucher die Möglichkeit, eine Patenschaft für das neue Tier zu übernehmen. Die Tierpatenschaften sind eine wichtige Einnahmequelle für den Zoo, im Vorjahr gab es nicht weniger als 137. Neben Einzelbesuchern können auch, Gruppen oder Firmen Patenschaften übernehmen. Der oder die Paten erklären sich bereit, einen bestimmten Jahresbetrag zu entrichten. Im Gegenzug dürfen sie einen Namen für das Tier aussuchen. In diesem Fall sollte der Name in Bezug auf das Geschlecht am besten neutral ausfallen, denn noch ist unklar, ob das kleine Stachelschwein männlich oder weiblich ist.

Von Jens Rosenkranz