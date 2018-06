Pahna

Am kommenden Wochenende geht es im Seecamping Pahna wieder rund. Denn dann steigt dort die 21. Auflage des traditionellen Kreiszeltlagers der Jugendfeuerwehren mit dem integrierten Kreiswettbewerb der Nachwuchs-Floriane. Vom 22. bis 24. Juni wird in Pahna auch ein Teilnehmerrekord gebrochen: Erstmals in der Geschichte der Veranstaltung wird die Zahl von 500 Beteiligten übertroffen. Konkret rechnen die Veranstalter vom Kreisfeuerwehrverband um Kreisjugendwart Stephan Penndorf mit 509 Nachwuchsfeuerwehrleuten sowie Betreuern. Zum Vergleich: Noch im Vorjahr zur Jubiläumsauflage, wurden 460 Teilnehmer gezählt. Bei der abschließenden Siegerehrung am Sonntag werden die Sieger und Platzierten in den jeweiligen Altersklassen gekürt.

Landesveranstaltung folgt eine Woche später

Nur eine Woche wird erneut das Feuerwehr-Rot in Pahna dominieren. Denn zum zweiten Mal nach 2004 wurde das Naherholungsgebiet auch vom Landesfeuerwehrverband als Schauplatz für das Landeszeltlager auserkoren, das eine Woche lang Spiel, Sport und Spaß bieten soll. Mädchen und Jungen aus ganz Thüringen werden dann in Pahna erwartet, bei dem die Altenburger Feuerwehr wie schon eine Woche zuvor für die Verpflegung sorgen wird. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang: Beim Landesjugendlager werden mit rund 460 weniger Teilnehmer als beim Kreiszeltlager Ende Juni anwesend sein.

Von Jörg Wolf