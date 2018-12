Altenburg

Die Baustelle „An den Plateauwiesen“ hinkt ihrem Zeitplan mehrere Wochen hinterher. Eigentlich sollte die Ersatzleitung für den Bau des Regenüberlaufs (RÜ) 9 in Altenburg bereits ab 8. Oktober eingebunden und die Leipziger Straße in der Folge vier Wochen halbseitig gesperrt werden. Tatsächlich passierte das aber erst ab 12. November. Zu diesen fünf Wochen kommt nun noch mindestens eine weitere. Laut Martin Wenzel, Werkleiter des Wasserver- und Abwasserentsorgungsbetriebs Altenburg (Waba), soll das Nadelöhr auf der Hauptschlagader in Höhe Spielkartenfabrik aber noch vor Weihnachten verschwunden sein.

Ursache für Verzug: Verlegung von Kabeln, die im Plan fehlten

Man versuche bis Dienstag, spätestens aber bis 21. Dezember fertig zu sein, erklärte der Waba-Chef nun auf OVZ-Nachfrage. Als Grund für den mehrwöchigen Verzug nannte Wenzel vor allem die aufwendige Verlegung von Strom- und Datenkabeln und der Ampelleitung. „Es fanden sich gleich mehrere Kabel, die entweder gar nicht im Plan verzeichnet waren oder woanders lagen“, sagte er. Auch sei der Rückbau der Ampel und der dortigen Mittelspannungsleitungen „nicht ganz einfach“ gewesen und habe zu erhöhtem Abstimmungsbedarf mit dem Netzbetreiber geführt. „Immerhin hat alles geklappt und es wurde nichts kaputt gemacht.“ Zudem habe der Waba selbst wegen fehlender Genehmigungen erst etwas später mit der Ausschreibung beginnen können als ursprünglich geplant.

Waba hält an Plan fest, Regenüberlauf bis September 2019 fertigzustellen

Die Großbaustelle des Waba in Höhe der Spielkartenfabrik wird mit einem Stahlrohr entwässert. Quelle: Mario Jahn

Das Ziel, den Bau des 1,9 Millionen Euro teuren RÜ 9 bis Ende September 2019 abzuschließen, ist laut Wenzel durch den aktuellen Verzug aber nicht in Gefahr. „Nach gegenwärtigem Stand halten wir das“, so der Waba-Chef, der derzeit auch keine Mehrkosten sieht, mit Verweis auf einen genutzten Zeitpuffer, schränkte aber zugleich ein: „Bei normalem Witterungsverlauf.“ Gebe es im Februar oder März einen Wintereinbruch, werde daraus nichts. „Wir haben außerdem einen Zeitpuffer bis Jahresende 2019.“ Damit steht auch die zweite vierwöchige Sperrung der Leipziger Straße im August nächsten Jahres weiterhin, die damit zumindest teilweise in die Sommerferien fiele.

Bau aufwendiger Ersatzleitungen erfordert zwei Teilsperrungen

Diese braucht man, um die nun gebauten Ersatzleitungen wieder zu entfernen. Ein ziemlicher Aufwand. Denn laut Wenzel waren die Abwasserleitungen der Leipziger und der Beethovenstraße bisher in einem Schacht zusammengefasst, was man nicht so lassen konnte. „Wir mussten ein Verbindungsbauwerk errichten, das dann weiter zum RÜ 9 führt“, erklärte der Waba-Chef. „Wir konnten das aber nicht einfach so hinbauen, sondern mussten Schmutz- und Regenwasser trennen.“ Heißt: Neben der regulären Abwasserleitung musste für den Fall von Starkregen ein separates Rohr mit einem Durchmesser von 1,20 Metern gebaut werden, um den Regen im Ernstfall in die Blaue Flut einleiten zu können.

Von Thomas Haegeler