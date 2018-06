Altenburg

Die ruhestörenden Nachtarbeiten am Kaufland in Altenburg-Nord bekommen kein juristisches Nachspiel. Anwohner hatten insbesondere in den Monaten März und April gegenüber der OVZ über Lärmbelästigungen zu nachtschlafender Zeit wegen der Bauarbeiten im und am Supermarkt geklagt (OVZ berichtete). Vertreter beteiligter Firmen hatten diese Nachtarbeit bestätigt, jedoch behauptet, dafür keine Genehmigung zu benötigen.

Eine Erlaubnis wäre allerdings sehr wohl nötig gewesen. Und eine solche hätten die Betriebe in einem Wohngebiet auch nicht bekommen. Das machte Birgit Seiler, die zuständige Fachdienstleiterin im Landratsamt, gegenüber der OVZ nochmals deutlich. Somit steht fest, dass die Nacharbeit in Nord illegal stattfand. Juristen des Kauflandes hatten sich nach dem OVZ-Beitrag mit der Kreisbehörde in Verbindung gesetzt und versichert, dass die nächtlichen Tätigkeiten unverzüglich eingestellt worden seien.

Behörde benötigt Anzeigen, um aktiv werden zu können

Ein Verstoß gegen die Nachtruhe hätte das Landratsamt mit einem Bußgeld ahnden können. Allerdings lagen der Behörde nicht eine dazu nötige Anzeige der Anwohner vor.

In der Kaufland-Filiale fanden wegen der Verlegung von Versorgungsleitungen Bohr-, Fräs- und Stemmarbeiten an der Außenhülle und im Inneren statt. Um die Kunden tagsüber mit dem Baulärm nicht zu belästigen, seien die Arbeiten in die Zeit nach Ladenschluss gelegt worden, hieß es.

Von Jens Rosenkranz