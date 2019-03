Altenburg

Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land mussten am Wochenende wegen einer Schlägerei in Altenburg ausrücken. Am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr waren in der Johann-Sebastian-Bach-Straße mehrere Personen in Streit geraten, lieferten sich eine tätliche Auseinandersetzung, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei wurde ein 21-Jähriger durch eine andere Person mehrfach geschlagen und getreten. Er erlitt Verletzungen an den Händen sowie im Gesichtsbereich und musste medizinisch behandelt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter 03447 4710 zu melden.

Von OVZ