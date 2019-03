Langenleuba-Niederhain

Sie gehört zu den Kuriositäten der Geschichte, die Esse der ehemaligen Verbandsmittelfabrik in Langenleuba-Niederhain. Diese wurde 1989 neu gebaut. Kaum war sie fertig, ging die DDR unter und riss einen Großteil der hiesigen Industrie mit. Auch die Verbandsmittelfabrik, die bald darauf schloss. Und so war die neuen Esse nie im Einsatz. Nun, 30 Jahre später, soll das Bauwerk endlich eine Aufgabe bekommen. Es soll Heim für eine Storchenfamilie werden. Dazu brachte der Landesverband Thüringen des Naturschutzbundes ( Nabu) jetzt eine Nisthilfe auf dem 30 Meter hohen Zielschornstein an.

„Bereits 2017 haben wir auf dem Artenschutzturm hier in Niederhain eine Nisthilfe aufgesetzt“, sagt Corinna Höhl, Projektmanagerin beim Nabu. Damals sei die Ideen entstanden, auch die Esse als Eigenheimstandort für Adebar und seine Gattin anzubieten. „Das ist auch kein Zufall“, betont Niederhains Bürgermeister Karsten Helbig ( SPD). Denn im Dorf beobachten man schon seit Jahren, dass immer wieder Störche interessiert auf dem Schornstein sitzen. „Leider hat bis jetzt noch kein Storchenpaar das Nest auf dem Artenschutzturm angenommen“, so Helbig weiter. Er vermutet, dass der erste Standort zu niedrig für den Horstbau sei.

Am Futter liegt es, ob Störche einziehen

Die Chancen, dass in dieser Saison die Anfang der Woche installierte Nisthilfe angenommen wird, liege bei 50 Prozent, wagt Höhl einen Schuss in Blaue. „Letztlich ist so etwas aber schwer zu sagen“, schränkt die junge Frau ein. Vorrangig entscheidend sei das Nahrungsangebot in der Umgebung. Denn für die Aufzucht ihrer Jungen sind Störche auf Amphibien und Fische angewiesen. „In den ersten Lebenswochen können die Küken noch keine Mäuse schlucken“, erläutert Höhl, während aus Leipzig der Steiger eintrifft. Die Maschine mit der erst die Bodenplatten samt Monteuren hoch zum Essenkopf gefahren werden, stellte die Mitnetz kostenlos, so Sören Rother vom Netzbetreiber. Die im Anschluss obendrauf befestigte Nisthilfe, habe ein Korbmacher in Handarbeit extra für den Nabu gefertigt, so Höhl.

Ob das die Störche honorieren, kann sich schon in wenigen Tagen zeigen. Denn Ende März ist die Zeit, in der die männlichen Störche aus dem Winterquartier zurückkehren und nach einen Nistplatz suchen. Etwa vier Wochen später kommen dann auch die Damen aus dem Süden.

Von Jörg Reuter