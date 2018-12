Altenburg/Löhmigen

Zwei bekannte Lokalitäten im Altenburger Land haben im Zuge von Versteigerungen neue Eigentümer bekommen. So wurde bei den Winter-Auktionen der Deutsche Grundstücksauktionen AG in Berlin das alte Gasthaus Löhmigen in der Gemeinde Nobitz unter den Hammer gebracht. 15 000 Euro lautete der Startpreis, teilte das Auktionshaus mit. Es sei für mehr als das Doppelte, für 31 000 Euro, versteigert worden. Einen Bieterwettstreit gab es zuvor auch bei dem Objekt Rosa-Luxemburg-Straße 2, wo unter anderem das Finnegan’s Irish House beheimatet ist. Das Haus mit Kult-Kneipe, Friseursalon und Pension war zum Mindestgebot von 155000 Euro bei der Sächsischen Grundstücksauktionen AG angeboten worden (die OVZ berichtete). Der Meistbietende zahlte schließlich 174 000 Euro, berichtete das Auktionshaus.

Von OVZ