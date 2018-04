Neue Einsatzkleidung und teure Baumaßnahme

Lödla. Der Gemeinderat von Lödla hat in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für den zweiten Bauabschnitt in Rödigen vergeben. Federführend ist bei der Maßnahme jedoch der Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land, der im Lödlaer Ortsteil Abwasserleitungen baut. In diesem Jahr steht das Areal rund um den Sportplatz an.

Die gute Nachricht, dass die Arbeiten weitergehen können, bekam zur Gemeinderatssitzung einen Wermutstropfen. Weil für Lödla die Kosten um rund 54 000 Euro steigen. Letztlich werde aber die Teuerung netto nur 24 000 Euro betragen, weil die Differenz zwischen Planansatz und Ausschreibungsergebnis auch förderfähig ist, so Bauamtschefin Katja Petzold.

Den Grund für die höheren Ausgaben vermutet Bürgermeister Torsten Weiß (CDU) in der allgemeinen Teuerung bei Bauleistungen. Die Gesamtsumme mit Fördermitteln beträgt nun 439 000 Euro, dafür werden von der Kommune die Straße am Sportplatz, Randbereiche, Plätze und ein Parkplatz für den Sportplatz gebaut sowie die Telekommunikationsleitungen in die Erde verlegt, was ebenfalls beschlossen wurde.

Einstimmig passierten zudem die Bauvorhaben auf dem Friedhof den Gemeinderat. Für 73 000 Euro, wovon 65 Prozent mit Dorferneuerungsmitteln gefördert werden, sollen unter anderem in diesem Jahr Wege saniert, der Platz hergerichtet, sowie dort, wo die alte Leichenhalle stand, drei Parkplätze geschaffen werden.

Ferner kündigte Weiß an, dass das Gemeindeamt zum 1. Mai ins Vereinshaus umziehen wird. Das sei schon länger geplant gewesen. „Nun hat sich ein Mieter gefunden, eine Firma, die im alten Gemeindeamt ein Beratungsbüro eröffnen wird“, so Weiß, dessen Sprechstunden dann auch im Vereinshaus sind. Außerdem informierte der Bürgermeister, dass 15 Kameraden der Feuerwehr für rund 12 000 Euro mit neuer Einsatzkleidung von der Gemeinde ausgestattet wurden.

Von Jörg Reuter