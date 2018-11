Literatur einmal anders erleben: Am Freitag zieht es im Zuge von „Literatur in den Häusern der Region“ wieder zig Menschen in Privatwohnungen, Geschäftsräume oder Wartezimmer zu gemütlichen literarischen Salons. Im historischen Friseursalon in der Pauritzer Straße nimmt Schauspieler Danijel Gavrilovic Platz.