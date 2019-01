Wilchwitz

Rund 6000 Hektar gelten im Altenburger Land als Wald, der überwiegende Teil ist Staatsforst. Daneben verfügen auch die Kommunen über Wälder: Mit jeweils rund 100 Hektar haben Altenburg und Schmölln die größten Waldflächen. Rund 1500 Hektar kreisweit stehen zudem im Eigentum von 1200 privaten Waldbesitzern. Diese Zahlen zu nennen fällt Andreas Ott, stellvertretender Leiter des Forstamtes Weida, nicht schwer.

Was ist die Definition von Wald?

Ganz anders ist es, wenn Ott die Frage beantworten soll, was Wald ist. „Das Gesetz nennt keine Größenangaben“, so Ott. Von Wald spricht der Gesetzgeber vielmehr, wenn die Eigenschaften Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen erfüllt sind. Letztlich seien es aber die Forstbehörden, die im Einzelfall vor Ort entscheiden, ob es sich um Wald handelt oder nicht. „Eine Faustregel dafür zu finden ist schwer, aber man kann sagen, ab 0,2 Hektar sind Baumgruppen waldverdächtig“, sagt Ott und nennt so gleich zig Ausnahmen davon.

Zum einen zählen natürlich Gehölze wie Obstbäume nicht. In Städten im inneren Siedlungsraum gibt es praktisch keinen Wald, egal auf welcher Fläche Waldbäume wachsen, auch Parks zählen nicht dazu. Streifenbepflanzung – auch über Kilometer – seien kein Wald, auch wenn deren Fläche dann sehr groß ist. Demgegenüber kann auch eine kleine Baumgruppe in der Nähe eines großen Forstes als Wald zählen.

Ist die Wald-Frage schließlich geklärt, ist der Thüringen Forst hoheitlich zuständig. Vereinfacht gesprochen, meint Ott, bedeute dies, dass die Forstbehörde regelt, was im Wald erlaubt ist und was nicht. „Und wir sind Genehmigungsbehörde. Muss etwa wie bei der Krankenhauserweiterung in Altenburg Wald gerodet werden, muss das bei uns beantragt werden.“ Basis sind eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen. Das reicht vom Bundeswaldgesetz über das Thüringer Waldgesetz bis hin zu Regelungen wie sie jüngst in den Fachberichten Wald für die Natura-2000-Gebiete erarbeitet wurden.

Das steht im Fachbericht Wald

Insgesamt acht Natura-2000-Gebiete gibt es im Altenburger Land. Diese bestehen zumindest im Kreis ausnahmslos auch aus Wald oder sind wie die Leina ein reiner Wald. „Wir sind als Forst für die Fachberichte Wald zuständig, die Naturschützer kümmern sich wiederum um die Fachberichte für die offenen Flächen“, erläutert Ott. Diese Fachberichte ergeben schließlich den Managementplan für das jeweilige Natura-2000-Gebiet.

Der erste Teil im Fachbericht Wald sei ein Waldzustandsbericht, der zweite Teil enthält dann Maßnahmen, wie das Flora-Fauna-Habitat – kurz FFH-Gebiet – erhalten und verbessert werden kann, erläutert Ott. Und das ist entsprechend der Projekte unterschiedlich. So sei etwa im Fachbericht Wald für das FFH-Gebiet „Eremit-Lebensraum zwischen Altenburg und Schmölln“ aufgeführt, dass in den darin liegenden Wäldern alte Bäume stehen bleiben müssen, weil diese der Lebensraum der Eremit-Käfer sind. Umfangreicher und komplizierter ist der Fachbericht für den Leinawald, der insgesamt ein Natura-2000-Gebiet ist und in dem sechs unterschiedliche Lebensräume erhalten werden sollen.

So werden die Regeln angewendet

„Für uns ist der Inhalt des Fachberichtes Wald bindend, für die privaten und kommunalen Waldbesitzer eine Empfehlung.“ Jedoch würden, nachdem die Managementpläne der Natura-2000-Gebiet im Staatsanzeiger veröffentlicht wurden, mit den betroffen Waldeigentümern Vereinbarungen getroffen, um die Empfehlungen umzusetzen. „Dabei geht es letztlich auch um Fördermittel.“

Von Jörg Reuter