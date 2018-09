Altenburg

Was für ein Bürgerfest! 30 Jahre Partnerschaft mit Offenburg, 25 Jahre Freundschaft mit Olten feierte Altenburg in diesem Sommer. Und die große Party hallt noch nach. Denn im Zuge der gemeinsamen Feier wurden viele Zeitungsartikel und Fotos drei Jahrzehnten ausgestellt. Diese Sammlung hat Frank Stalive vom Altenburger Geschichtsverein erweitert – nun kann sie mittwochs zwischen 10 und 15 Uhr im Dokumentationszentrum des Vereins in der Marktgasse 12 besichtigt werden. Der erste Vorsitzende des Vereins, Wolfgang Böhm, war im Jahr 1988 beim ersten Treffen zur geplanten Städtefreundschaft mit Offenburg dabei. „Die Wende kündigte sich da schon langsam an. Es war eine spannende Zeit für politische Gespräche“, erinnert er sich. Die Partnerschaft solle „einen Beitrag zur Festigung des Friedens und zu gutnachbarlichen Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland leisten“, heißt es im Original-Zeitungsartikel von 1988, der in der Ausstellung hängt. Seitdem haben beide Städte viel voneinander gelernt, sagt Böhm.

Die Geschichtsvereinsleute wünschen sich, dass die Ausstellung ähnlich wie die Freundschaft der Städte selbst lebendig bleiben möge. Altenburger, die Fotos oder andere Erinnerungen aus dieser Zeit besitzen, dürfen diese gerne beisteuern. Dafür können sie mittwochs die Räumlichkeiten des Vereins aufsuchen oder sich unter der Handynummer 0160 94788705 melden.

Von Pia Siemer