Neue Sitzgelegenheiten auf dem Altenburger Kornmarkt

Altenburg. In der warmen Jahreszeit ist der Brunnen am Kornmarkt zu einem beliebten Treffpunkt und Ort einer kurzen Rast geworden. Und Kinder mögen die Wasserspiele zum ausgiebigen Matschen und Spielen. Eng werden konnte es deshalb schnell. Jetzt gibt es Linderung. Am Freitag stellten Mitarbeiter einer Spielgerätefirma direkt neben dem im Juni 2005 eingeweihten Brunnen weitere Sitzgelegenheiten und Tische auf. „Das geschah auf Anregung des Familienbeirats der Stadt“, so Rathaussprecher Christian Bettels. Farbe bringen die in grün, gelb und rot gehaltenen wetterbeständigen Tische und Stühle ebenfalls ins Marktbild. „Damit soll auch der Brunnen als beliebter Treffpunkt ausgewertet werden. Zudem ist dies ein weiterer Schritt der Stadt auf dem Weg, als familienfreundliche Kommune zertifiziert zu werden“, so Bettels.

Der Kornmarktbrunnen war gleich nach seiner Einweihung nicht unumstritten. Kritiker empfanden das modern anmutende Bauwerk aus Stein, Glas und Stahl am oberen Ende des sonst historisch geprägten Kornmarktes als völlig unpassend. Rund 140 000 Euro kostete damals die Errichtung die Stadt. Dass sich an dieser Stelle eine Zisterne und ein Brunnen aus dem 14. Jahrhundert befand, wurde erst im Zuge der Neugestaltung des Kornmarktes am 10. Juni 2002 bei den Bauarbeiten entdeckt.

Von Jörg Wolf