Altenburg/Erfurt

Die Schullandschaft wird im Altenburger Land nicht über den Haufen geworfen. Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) wird wesentliche und umstrittene Vorgaben aus dem Entwurf seines neuen Schulgesetzes streichen. Das betrifft vor allem geforderte Schulgrößen. Stattdessen soll es diese Mindestschülerzahlen künftig nur für Klassen geben. Das würde die Lage in den meisten Standorten entspannen.

Vorgaben nicht erfüllt

Im Entwurf zur Novellierung des Schulgesetzes war vorgesehen, dass Grundschulen mindestens 80 Schüler haben müssen. Regelschulen brauchen demnach mindestens 240 und Gymnasien 540 Schüler. Gemeinschaftsschulen müssen für die Klassen 5 bis 10 mindestens 240 haben. Diese Vorgaben hätten zu massiven Verwerfungen geführt. In der Oberstufe hätte lediglich das Friedrichgymnasiums diese Hürde genommen, die Standorte am Lerchenberg in Altenburg, in Schmölln und in Meuselwitz nicht. Bei den Regelschulen wären acht der elf Einrichtungen durchgefallen, nur Schmölln, Meuselwitz und die Gebrüder-Reichenbach-Schule in Altenburg hätten das Ziel erfüllt. Auch die Erich-Mäder-Schule als einzige Gemeinschaftsschule des Kreises wäre sitzen geblieben.

Ponitz steht auf der Kippe

Ebenso wären drei von 18 Grundschulen zumindest gefährdet gewesen, allen voran Ponitz. Doch dieser Standort steht auch bei den nun revidierten Plänen weiter auf der Kippe. Denn die nun geplanten neuen Klassenstärken schreiben bei Grundschulen mindestens 15 Schüler vor. Das schafft Ponitz im Moment nur in einer Klasse. Allerdings soll es für diese Bildungsstätte ohnehin bald eine Sonderlösung geben (OVZ berichtete).

20 Schüler pro Klasse

Regelschulen sollen fortan mindestens 20 Schüler pro Klasse haben. Das schafft die Mehrzahl der Standorte problemlos. Einzelne Klassen in Lucka, Nöbdenitz, Treben und Dobitschen und in der Bonhoeffer-Schule in Altenburg rutschen im Moment leicht darunter. Regelschulen sollten grundsätzlich mindestens zweizügig sein, im ländlichen Raum dürfen bereits bestehende Einrichtungen dagegen einzügig bleiben.

Mit den neuen Vorgaben entspannt sich die Lage an den Gymnasien zumindest etwas, wo fortan ebenfalls 20 Schüler pro Klasse gefordert werden, die man vereinzelt nicht überall erreicht. Allerdings beharrt der Bildungsminister auch weiterhin auf sogenannten Kooperationen, von denen im Moment vor allem Meuselwitz, jedoch auch Schmölln betroffen sein könnten.

Minister setzt auf Austausch

„Schulkooperationen sind der Rettungsschirm für kleine Schulstandorte. Davon bin ich nach wie vor überzeugt“, erklärte Holter. Durch jahrzehntelanges Nichthandeln seien die derzeitigen Probleme entstanden. „Durch Kooperationen entstehen größere Lehrerkollegien, in denen ein besserer fachlicher Austausch zwischen Lehrkräften möglich ist. Zudem kann im Krankheitsfall leichter Vertretungsunterricht organisiert werden.“

Das Kooperationsmodell bei Schülern stößt insbesondere an den Gymnasien Schmölln und Meuselwitz auf Ablehnung. An der Sprotte fand zuletzt eine große Protestkundgebung der Schüler statt. An der Schnauder hatte erst kürzlich die neue Direktorin Monika Fuchs vor den Folgen gewarnt und deutlich gemacht, dass eine Abgabe von Schülern nach Altenburg der Anfang vom Ende des Gymnasiums sein werde.

Kritik bei Lehrern

Allerdings führt das Holter-Modell auch zu Kooperationen zwischen den Lehrer-Kollegien, was bedeutet, dass Pädagogen an zwei oder mehreren Standorten je nach Bedarf unterrichten müssen und notfalls vor völlig fremden Klassen stehen. Auch dies führte bereits zu teils deutlichem Unmut bei Betroffenen.

Holter hatte den ursprünglichen Entwurf zum Schulgesetz als Provokation bezeichnet, „weil wir eine Diskussion wollten“.

Von Jens Rosenkranz