Neue Wohnungen entstehen in Pauritzer Straße in Altenburg

Es kommt wieder Leben in die Pauritzer Straße 1 in Altenburg: Wie Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) am Donnerstag mitteilte, konnte die Stadt das Gebäude inzwischen an die Wohnungsgenossenschaft Altenburg-Glashütte veräußern. Die neuen Eigentümer haben große Pläne für den Komplex.